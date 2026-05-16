Арнольд Шварценеггер сыграет необычного Санта-Клауса в новом экшен-фильме Amazon

Культура &
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арнольд Шварценеггер сыграет Санта-Клауса

Арнольд Шварценеггер готовится предстать в неожиданном образе — легендарный актер исполнит роль Санта-Клауса в рождественском боевике «Человек с мешком» (The Man with the Bag). Премьера фильма на платформе Amazon Prime Video запланирована на 2 декабря 2026 года.

Создатели проекта уже представили первые кадры картины, на которых Шварценеггер появляется в классическом костюме Санты. Авторы фильма уверены, что актер идеально подходит для подобного персонажа благодаря харизме и узнаваемому экранному образу.

В центре сюжета — похищение волшебного мешка Санта-Клауса, без которого невозможно провести Рождество. Чтобы вернуть артефакт, Санта вынужден обратиться за помощью к бывшему вору. Вместе героям предстоит отправиться в опасное и полное приключений путешествие.

Фильм сочетает элементы комедии, рождественской сказки и динамичного экшена. Одну из ключевых ролей также исполнил Алан Ритчсон, известный по сериалу «Ричер». Режиссером проекта выступил Адам Шенкман.

По данным СМИ, Amazon делает серьезную ставку на картину, рассчитывая превратить ее в один из главных праздничных релизов сезона. Ранний декабрьский релиз должен помочь фильму занять заметное место среди рождественских премьер.

По мнению редакции, идея превратить Арнольда Шварценеггера в Санта-Клауса выглядит одновременно неожиданной и очень удачной. Зрители давно соскучились по легким приключенческим фильмам с атмосферой праздника, юмором и харизматичными героями, а потому у «Человека с мешком» есть хорошие шансы стать одним из самых обсуждаемых рождественских фильмов 2026 года.

#рождество #кино #amazon #культура
Автор - Ольга Стопинская
Автор - Ольга Стопинская
