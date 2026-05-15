Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во дворе культурного центра «Ильгуциемс» состоится мероприятие, посвященное Дню защиты детей 0 65

Культура &
Дата публикации: 15.05.2026
LETA
Изображение к статье: Культурный центр «Ильгуциемс»

Культурный центр «Ильгуциемс»

31 мая в Риге, во дворе культурного центра «Ильгуциемс», состоится мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, под названием «Как в сказке, пришло лето!».

Посетителей мероприятия в течение дня ждет множество развлечений: ориентирование на местности, концерт, творческие мастер-классы, большие деревянные игры и сюрпризы для всей семьи.

Приглашаются семьи с детьми школьного возраста, а также всех желающих познакомиться с окрестностями Ильгуцемса и принять участие в игре-ориентировании «Пешеходное ориентирование в Ильгуцемсе». Во время игры участники смогут находить предметы в окрестностях, выполнять задания и активно проводить время с семьей или друзьями.

В мероприятии примут участие поп-группа из культурного объединения Пардаугава «Ildzēni» и детский и юношеский вокальный ансамбль «Tu un es». Ведущим мероприятия станет фокусник Данте Пецолли.

В течение дня во дворе культурного центра «Ильгуциемс» будут доступны большие деревянные игры и творческие мастер-классы — "Šķīvja apgleznošanas darbnīca" un "Papīra brīnumi".

×
Читайте нас также:
#культура #музыка #семья #игры #развлечения
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лувр
Изображение к статье: Плакат с целующимися мужчинами
Изображение к статье: Певица Atvara
Изображение к статье: Кадр из фильма «Следствие ведут овечки»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео