31 мая в Риге, во дворе культурного центра «Ильгуциемс», состоится мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, под названием «Как в сказке, пришло лето!».

Посетителей мероприятия в течение дня ждет множество развлечений: ориентирование на местности, концерт, творческие мастер-классы, большие деревянные игры и сюрпризы для всей семьи.

Приглашаются семьи с детьми школьного возраста, а также всех желающих познакомиться с окрестностями Ильгуцемса и принять участие в игре-ориентировании «Пешеходное ориентирование в Ильгуцемсе». Во время игры участники смогут находить предметы в окрестностях, выполнять задания и активно проводить время с семьей или друзьями.

В мероприятии примут участие поп-группа из культурного объединения Пардаугава «Ildzēni» и детский и юношеский вокальный ансамбль «Tu un es». Ведущим мероприятия станет фокусник Данте Пецолли.

В течение дня во дворе культурного центра «Ильгуциемс» будут доступны большие деревянные игры и творческие мастер-классы — "Šķīvja apgleznošanas darbnīca" un "Papīra brīnumi".