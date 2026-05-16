Регулярное употребление бобовых продуктов связано с меньшей вероятностью развития гипертонии, выяснили исследователи. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health. Авторы исследования изучили данные 12 научных работ, в которых участвовали десятки тысяч жителей Европы, Азии и США. Анализ показал, что люди, часто включавшие в рацион фасоль, чечевицу, сою и другие бобовые, реже сталкивались с повышенным артериальным давлением.

Наиболее заметная связь наблюдалась у участников, ежедневно употреблявших около 170 граммов бобовых и от 60 до 80 граммов соевых продуктов. У любителей сои высокое давление фиксировали на 19% реже. Исследователи отметили, что такие продукты содержат калий, магний и клетчатку, которые помогают поддерживать состояние сосудов. Кроме того, растворимая клетчатка способствует выработке веществ, связанных с расширением сосудов, а содержащиеся в сое изофлавоны помогают сохранять нормальные показатели давления.

По мнению редакции, результаты исследования ещё раз подтверждают, что питание играет важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Бобовые остаются одним из самых доступных источников растительного белка, клетчатки и полезных микроэлементов, а их регулярное употребление может стать простым способом снизить риск проблем с давлением и улучшить общее состояние организма.