Пулитцеровская премия объявила лауреатов 2026 года

Культура &
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пулитцеровская премия 2026 года

В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2026 года в категориях литературы, драматургии, музыки и журналистики.

В категории Fiction ("Художественная литература") победу одержал роман Дэниела Крауса "Падение ангела" (Angel Down). Это произведение о Первой мировой войне, которое сочетает аллегорию, магический реализм и научную фантастику в единой композиции, написанной одним предложением.

В категории Drama ("Драматургия") отмечена пьеса Бесс Вол "Освобождение" (Liberation), которая "исследует деятельность групп по повышению феминистической осведомленности в 1970-х годах".

В категории History ("Историческая книга") лауреатом стала Джилл Лепор с работой "Мы, народ: история Конституции США" (We the People: A History of the U.S. Constitution). В книге объясняется, почему Конституцию США сложно изменить, в частности через примеры неудачных поправок, предложенных маргинализированными группами.

В биографической категории победу одержала Аманда Уэйлл с книгой "Гордость и наслаждение: сестры Скайлер в эпоху революции" (Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution). Это биография двух дочерей влиятельных нидерландских землевладельцев, которые оставили след в истории США на фоне событий Американской революции.

В номинации Poetry ("Поэзия") победу одержала Джулиана Спар со сборником Ars Poeticas. В книге автор через собственное разочарование переосмысливает отношение к поэзии как художественной форме, сообществу и политике.

В музыкальной категории Пулитцеровская премия присуждена Габриэле Лени Франк за произведение Picaflor: A Future Myth ("Пикафлор: Миф будущего"), созданное под влиянием темы укрощения калифорнийских пожаров и андских легенд.

The New York Times получила три награды. Редакция стала лауреатом в номинации "Расследовательская журналистика", Маша Гессен – в категории "Колонки" за эссе о росте авторитарных режимов, а фотограф Сахер Альгорра – за серию снимков о последствиях войны в Газе.

Специальную награду получила журналистка Джули К. Браун за серию расследований Perversion of Justice ("Искажение правосудия"), посвященную делу Джеффри Эпштейна.

#США #книги #награды #литература #культура #музыка #журналисты #журналистика
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
