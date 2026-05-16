Йоси надо приструнить: с ним сегодня поборется сборная Латвии по хоккею? 0 338

Спорт
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роман Йоси

Стартовавший в Швейцарии чемпионат мира по хоккею неизбежно остается в тени прошедшей в Италии Олимпиады, которая была главным международным соревнованием в сезоне. Но мировые звезды на него все-таки приехали.

Рассказываем о таких игроках.

з. Роман Йоси, Швейцария

Капитан сборной Швейцарии будет цементировать оборону своей команды, от которой ждут долгожданного золота. Йоси — один из лидеров «Нэшвилла» и первый швейцарский игрок, выигравший «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику НХЛ). В 2021 году Роман превзошел Марка Штрайта и стал самым результативным хоккеистом из Швейцарии, когда-либо выступавшим за океаном.

Йоси — один из лучших игроков обороны своего поколения, но у него пока нет побед ни на клубном уровне, ни в сборной. В «Нэшвилле» он один раз выходил в финал Кубка Стэнли, где «хищники» уступили «Питтсбургу». В сборной он трижды брал серебро ЧМ, признавался самым ценным игроком турнира, но золотых медалей завоевать пока не смог. Домашний чемпионат мира вполне может исправить эту ситуацию. И наблюдаем за Йоси уже сегодня в матче против сборной Латвии.

н. Александр Барков, Финляндия

Центрфорвард «Флориды» пропустил весь сезон из-за тяжелой травмы колена. В регулярном чемпионате 30-летний Барков не сыграл ни одного матча, но смог восстановиться к плей-офф, куда его «пантеры» не попали. Чемпионат мира для Александра — шанс не просто продлить, а начать сезон.

«Флорида» не стала запрещать своему капитану играть за сборную. Для Баркова будет непросто набрать оптимальную форму, но трехкратный обладатель приза лучшему форварду оборонительного плана наверняка прибавит по ходу турнира и сплотит финскую сборную вокруг себя.

з. Эван Бушар, Канада

Защитник из «Эдмонтона» не так хорошо известен широкому кругу болельщиков, но у Бушара есть все шансы как следует заявить о себе. В минувшем регулярном чемпионате он набрал невероятные 95 (21+74) очков и был неплох в плей-офф, где превзошел график «очко за игру» (один гол и шесть передач в шести матчах).

Трофеев на взрослом уровне у 26-летнего Бушара пока нет, но он становился обладателем золота МЧМ и выигрывал приз лучшему защитнику в молодежной лиге Онтарио.

н. Сидни Кросби, Канада

Легендарный центрфорвард «Питтсбурга» дал добро на приезд в сборную после вылета «Пингвинз» из плей-офф. С трофеями у Кросби полный порядок — он член Тройного золотого клуба, поскольку выиграл и Кубок Стэнли, и Олимпиаду, и чемпионат мира. Золото ЧМ покорилось ему в последнюю очередь — Кросби стал его обладателем лишь в 2015 году.

В прошлом сезоне Сидни также приезжал в сборную на чемпионат мира, где был очень неплох. Кросби набрал 12 (4+8) очков в восьми матчах, уступив один результативный балл Нэйтану Маккиннону, но до медалей Канада не добралась, проиграв в четвертьфинале. Следующий сезон может стать для форварда последним в карьере в НХЛ, поэтому Кросби решил не упускать возможность снова побороться за золото в составе канадской сборной.

н. Лукас Рэймонд, Швеция

В свои 24 года Рэймонд — один из ключевых игроков шведской сборной. Форвард пять сезонов выступает за «Детройт» и действует весьма результативно: год назад он установил личный рекорд по очкам (80), а нынче чуть-чуть не дотянул до его повторения (76).

Рэймонд здорово сыграл на Олимпиаде в Милане, где набрал 9 (1+8) баллов в пяти матчах и стал третьим бомбардиром турнира после Коннора Макдэвида и Маклина Селебрини. Но запомнился нападающий еще и роковым удалением в матче олимпийского турнира против Словакии, которое дало возможность сопернику забить и изменить расклады в группе. Тогда, несмотря на победу (5:3), шведы уступили словакам лидерство на групповом этапе и попали в плей-офф на сборную США, которая и стала чемпионом.

н. Маклин Селебрини, Канада

19-летний вундеркинд из «Сан-Хосе» проводит невероятный сезон. В НХЛ он набрал 115 очков и стал четвертым бомбардиром регулярного чемпионата, уступив лишь суперзвездам — Макдэвиду (138), Кучерову (130) и Маккиннону (127).

На Олимпиаде в Италии Селебрини набрал 10 (5+5) очков в шести матчах и стал лучшим снайпером команды, которая выиграла серебряные медали. Неудивительно, что именно Маклину доверили капитанскую нашивку в сборной на чемпионате мира, хотя в команде есть такие опытные игроки, как Джон Таварес, Райан О'Райлли и сам Сидни Кросби. Селебрини явно не наигрался, поскольку «Сан-Хосе» пока далек от попадания в плей-офф и использует по максимуму возможность продлить сезон.

н. Мэттью Ткачак, США

Американцы стали олимпийскими чемпионами в Милане и на этом потеряли интерес к международному хоккею — главный турнир уже выигран. Но в Швейцарию приехал нападающий Мэттью Ткачак, который будет единственным обладателем золота ОИ-2026 в составе американской сборной на ЧМ.

Сезон в НХЛ у Ткачака был испорчен травмой, из-за которой он сыграл лишь 31 матч (34 очка). На чемпионатах мира он никогда не играл, поэтому для него нынешний опыт станет новым. На Олимпиаде он набрал 6 (0+6) очков в шести матчах и 12 минут штрафа, сохранив свою фирменную колючую манеру.

#США #хоккей #Финляндия #Швеция #спорт #чемпионат мира #Канада #Швейцария
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
