Старые телефоны внезапно стали золотой жилой: за какие модели платят сотни тысяч долларов

Lifenews
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Старые мобильные телефоны, которые многие годами хранят в ящиках или собираются выбросить, сегодня могут стоить целое состояние. Коллекционеры готовы платить за редкие модели десятки и даже сотни тысяч долларов — особенно если устройства сохранились в идеальном состоянии.

Старые мобильные телефоны, годами лежащие в ящике, могут оказаться настоящим сокровищем для коллекционеров. За отдельные модели покупатели готовы платить суммы, сопоставимые со стоимостью квартиры или дорогого автомобиля.

Наибольший интерес вызывают культовые телефоны 1990-х и начала 2000-х годов, особенно если они сохранились в идеальном состоянии. Об этом сообщает LIFE.

Какие старые телефоны сегодня стоят дороже всего?

Одним из самых громких примеров стала продажа нераспакованного iPhone. Смартфон первого поколения в заводской упаковке продали на аукционе за 190 000 долларов.

Высокую цену имеют и другие культовые модели:

Motorola DynaTAC 8000X;

Motorola Razr V3;

Motorola MicroTAC 9800X;

Nokia 3310;

Nokia 7280;

Nokia 8110;

Nokia N79;

Nokia 6310;

BlackBerry Porsche Design P’9981;

NEC IDO Япония

Порты Philips;

Bosch Cartel-T.

«За эти модели за рубежом платят сотни тысяч долларов, а порой и миллионные суммы, особенно если они сохранились в идеальном состоянии и имеют оригинальную упаковку», — говорится в материале.

В то же время эксперты отмечают, что далеко не каждый старый телефон автоматически становится раритетом. Спрос есть только на редкие и культовые модели.

Как подготовить старый телефон к продаже?

Перед продажей специалисты рекомендуют максимально укомплектовать устройство. Оригинальная коробка, зарядное устройство, наушники, инструкция и документы могут значительно повысить стоимость лота.

Также следует устранить неисправности и привести телефон в максимально аккуратный вид.

Продавать старые телефоны можно через онлайн-аукционы и сайты объявлений. Наибольшим спросом пользуются аппараты, сохранившие заводской вид и полный комплект аксессуаров.

По мнению редакции, история с ретро-телефонами показывает, как быстро привычные вещи могут превратиться в ценный коллекционный товар. То, что ещё недавно считалось устаревшей техникой, сегодня становится частью цифровой истории — и иногда приносит владельцам неожиданно крупные суммы.

Автор - Светлана Тихомирова
Оставить комментарий

