Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Все зависит от Ринкевича? 2 672

Политика
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Президент Латвии Эдгар Ринкевич

Президент определит судьбу нового "временного" правительства.

Итак, в президентском замке продолжаются "нескучные" встречи со всеми парламентскими партиями. Перед Эдгаром Ринкевичем стоит насложнейшая задача - решить, кому поручить формирование правительства, которое должно проработать почти 5 месяцев до выборов и затем еще какое-то время до того, как новый Сейм утвердит следующее правительство. С одной стороны, главе государства некуда спешить: пока не создано новое правительство - работу продолжает правительство Силини, то есть отставной Кабинет Министров. И так можно протянуть до выборов, тем более, что Сейм уже через месяц уходит на летние каникулы и вернется только в сентябре, а выборы в Сейм уже 3-го октября. И если "временное" правительство не удастся создать в течении мая-начала июня, то это вообще потеряет всякий смысл.

С другой стороны, Эдгар Ринкевич, будучи опытнейшим политиком, постоянно держит в голове то, что ему уже через год нужно попытаться избраться на второй срок и тормозить создание "временного" правительства ему невыгодно - можно очень сильно разозлить и Нацобъединение, и Объединенный список, которые наверняка будут представлены в следующем парламенте.

А значит, скорее всего, президент не будет долго тянуть с выдвижением кандидата на пост премьера. Но и здесь задача не из легких. "Ядру" возможного правительства - Нацобъединению, Объединенному списку и Союзу зеленых и крестьян, - не удалось договориться о едином кандидате и тем самым облегчить задачу президента. А значит Ринкевичу нужно самому выбирать из трех возможных кандидатов или... предлагаеть какого-то "своего" кандидата, со стороны. Последний вариант весьма рискованный, поскольку едва ли партии согласятся работать под управлением какого-то нейтрального премьера. А значит нужно выбирать кого-то из трех. А именно: или действующего министра экономики Виктора Валайниса, или депутата Сейма, бывшего министра экономики Илзе Индриксоне, или депутата Сейма Андриса Кулбергса. Последний из кандидатов имеет два существенных недостатка. У него нет опыта работы в госуправлении вообще и в правительстве - в частности, а времени набираться опыта тоже нет. Кроме того, Кулбергсу еще нужно получать допуск к гостайне. У двух других кандидатов таких проблем нет. Логика подсказывает, что президент должен поручить формирование правительства для начала или Индриксоне (Нацобъединение) или Валайнису (Союз зеленых и крестьян). Впрочем, одно преимущество у Кулбергса или точнее у Объединенного списка есть - эта политическая сила не проводила красных линий и не отвергала сотрудничество ни с "Прогрессивными", ни с "Латвией на первом месте" и стало быть Кулбергсу будет легче договориться с возможной оппозицией о том, чтобы она... хотя бы не мешала утверждению правительства, обеспечив нужный кворум.

Чисто гипотетически правительство может работать и как правительство меньшинства - если Сейм его утвердит. Ходят слухи, что представители "ядра" будущего правительства очень активно общаются с отдельными депутатами "Нового Единства", пытаясь их "отколоть" и договориться о поддержке нового правительства, но без вхождения "Нового Единства" в правительство. Вот только в этом случае нужно "откалывать" минимум 8 голосов, чтобы иметь в Сейме хотя бы минимальное большинство - 51 голос.

Так или иначе, но времени на долгое формирование правительства у этой тройки политических сил нет - максимум недели три.

×
Читайте нас также:
#выборы #президент #коалиция #оппозиция #парламент #дипломатия #правительство #политические партии #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Футбол.
Изображение к статье: Врачи на фоне карты Европы
Изображение к статье: Экс-президент Латвии Эгилс Левитс
Изображение к статье: Райвис Кронбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео