Итак, в президентском замке продолжаются "нескучные" встречи со всеми парламентскими партиями. Перед Эдгаром Ринкевичем стоит насложнейшая задача - решить, кому поручить формирование правительства, которое должно проработать почти 5 месяцев до выборов и затем еще какое-то время до того, как новый Сейм утвердит следующее правительство. С одной стороны, главе государства некуда спешить: пока не создано новое правительство - работу продолжает правительство Силини, то есть отставной Кабинет Министров. И так можно протянуть до выборов, тем более, что Сейм уже через месяц уходит на летние каникулы и вернется только в сентябре, а выборы в Сейм уже 3-го октября. И если "временное" правительство не удастся создать в течении мая-начала июня, то это вообще потеряет всякий смысл.

С другой стороны, Эдгар Ринкевич, будучи опытнейшим политиком, постоянно держит в голове то, что ему уже через год нужно попытаться избраться на второй срок и тормозить создание "временного" правительства ему невыгодно - можно очень сильно разозлить и Нацобъединение, и Объединенный список, которые наверняка будут представлены в следующем парламенте.

А значит, скорее всего, президент не будет долго тянуть с выдвижением кандидата на пост премьера. Но и здесь задача не из легких. "Ядру" возможного правительства - Нацобъединению, Объединенному списку и Союзу зеленых и крестьян, - не удалось договориться о едином кандидате и тем самым облегчить задачу президента. А значит Ринкевичу нужно самому выбирать из трех возможных кандидатов или... предлагаеть какого-то "своего" кандидата, со стороны. Последний вариант весьма рискованный, поскольку едва ли партии согласятся работать под управлением какого-то нейтрального премьера. А значит нужно выбирать кого-то из трех. А именно: или действующего министра экономики Виктора Валайниса, или депутата Сейма, бывшего министра экономики Илзе Индриксоне, или депутата Сейма Андриса Кулбергса. Последний из кандидатов имеет два существенных недостатка. У него нет опыта работы в госуправлении вообще и в правительстве - в частности, а времени набираться опыта тоже нет. Кроме того, Кулбергсу еще нужно получать допуск к гостайне. У двух других кандидатов таких проблем нет. Логика подсказывает, что президент должен поручить формирование правительства для начала или Индриксоне (Нацобъединение) или Валайнису (Союз зеленых и крестьян). Впрочем, одно преимущество у Кулбергса или точнее у Объединенного списка есть - эта политическая сила не проводила красных линий и не отвергала сотрудничество ни с "Прогрессивными", ни с "Латвией на первом месте" и стало быть Кулбергсу будет легче договориться с возможной оппозицией о том, чтобы она... хотя бы не мешала утверждению правительства, обеспечив нужный кворум.

Чисто гипотетически правительство может работать и как правительство меньшинства - если Сейм его утвердит. Ходят слухи, что представители "ядра" будущего правительства очень активно общаются с отдельными депутатами "Нового Единства", пытаясь их "отколоть" и договориться о поддержке нового правительства, но без вхождения "Нового Единства" в правительство. Вот только в этом случае нужно "откалывать" минимум 8 голосов, чтобы иметь в Сейме хотя бы минимальное большинство - 51 голос.

Так или иначе, но времени на долгое формирование правительства у этой тройки политических сил нет - максимум недели три.