Деми Мур появилась в откровенном платье со шлейфом на Каннском фестивале

Дата публикации: 16.05.2026
Голливудская актриса Деми Мур стала одной из самых обсуждаемых звезд на красной дорожке 79-го Каннского кинофестиваля. 63-летняя звезда появилась на премьере фильма «Жизнь женщины» в эффектном лавандовом платье Gucci, несмотря на новые ограничения организаторов, запрещающие откровенные наряды и длинные шлейфы.

Деми Мур 13 мая посетила премьеру фильма «Жизнь женщины», состоявшуюся в рамках 79-го Каннского кинофестиваля. 63-летняя актриса проигнорировала строгие указания организаторов и нарушила дресс-код. Как известно, руководство в 2025 году ввело ограничения на откровенные платья на красных дорожках, а также на слишком длинные шлейфы.

Однако звезда фильма «Субстанция» решила отступить от правил. Актриса надела лавандовое платье от Gucci с обнаженными плечами, декольте, разрезом и шлейфом. Звезда также выбрала туфли в тон наряду на высоком каблуке.

Стилисты сделали Мур объемную прическу в стиле «мокрых волос», а визажисты — вечерний макияж с акцентом на глазах. Свой образ она дополнила серьгами и кольцом с драгоценными камнями.

Деми Мур в 2026 году стала одним из членом жюри 79-го Каннского кинофестиваля. А возглавил команду судей южнокорейский кинорежиссер Пак Чхан Ук.

Каннский кинофестиваль в этом году продлится с 12 до 23 мая. В основной конкурс вошли 22 ленты. Напомним, международный кинофестиваль в Каннах был учрежден в 1946 году. Он ежегодно проходит в мае. Главный приз киноконкурса — «Золотая пальмовая ветвь».

По мнению редакции, появление Деми Мур в Каннах вновь доказало, что настоящие звезды умеют привлекать внимание даже в условиях строгих ограничений. Актриса сделала ставку на элегантность и эффектность, показав, что возраст давно перестал быть преградой для ярких модных выходов на главных мировых кинофестивалях.

