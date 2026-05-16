«Мы рождаемся и уходим за солнце, и не всегда уход столь красив, как хотелось бы», – философски констатировал Андрис Берзиньш, председатель Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Латвия все более стареет – в нашей республике наличествует масса «сложных пациентов без ограничения продолжительности жизни», как это было витиевато обозначено в ходе заседания в парламенте.

Вы чье, старичье?

В стране по-прежнему наблюдается раздробленность услуг и поддержки для пожилых людей, затруднена эмоциональная помощь, в том числе для родственников и просто лиц, осуществляющих неформальный уход. За пожилых людей в Латвии отвечает сразу три структуры:

Министерство здоровья должно обеспечивать посещение врачами и медсестрами на дому, услуги врача, консультации и исследования специалистов, дневной стационар, медицинскую реабилитацию;

Министерство благосостояния – пособия, технические вспомогательные средства, эмоциональную поддержку и краткосрочный или длительный социальный уход;

самоуправления – предоставлять услуги социальных работников, уход на дому, специализированный транспорт.

– Будем честны, у нас всех бывают родственники, пережившие кому, или находящиеся дома, – сказал Андрис Берзиньш. – Ухаживать за ними дело сложное, нужно отказаться от работы. Говорю по своему опыту.

По словам парламентского секретаря Минздрава Лиги Аболини, такие больные могут находиться в стационаре две недели, «но это не самое правильное место».

– Частично этих пациентов можно было бы перевести в центры социального ухода, где есть пункт медицинской помощи, но таковые есть не во всех. Не все центры готовы работать с такими пациентами.

И дети тоже

Такие клиенты квалифицируются как третья и четвертая группы ухода, коим необходима мультидисциплинарная работа. Сейчас ведется работа по подготовке мобильных бригад. Большие больницы – Страдиня и Восточная, уже приняли алгоритм выезда на дом к ранее выписанным пациентам. Разумеется, медицина одна не поможет – если человек не поест и не будет обихожен…

Но не обязательно тяжелый больной – возрастной: в настоящее время в Детской клинической университетской больнице на учете более 400 человек, которые с детства получили диагнозы, несовместимые с обычной жизнью. И благодаря медицине многие из них перешагнули порог совершеннолетия.

На дому получает помощь 1400 детей, половине это оплачивает государство. Но всего в ЛР – более 9000 детей с инвалидностью, из коих свыше 4000 нуждаются в специализированном уходе!

Разумеется, кроме государственной и муниципальной поддержки, есть и альтернативные решения – к примеру, в Лиепае в последнее время востребована «коммуна» по уходу, обеспечивающая в режиме 24/7 все виды помощи – от переодевания и мытья посуды до прогулок и приобретения медикаментов; но несмотря на столь «социалистическое» название, этот сервис все-таки частный и платный.

Жизнь после операции

В принадлежащей самоуправлению Рижской 1-й больнице работает кабинет консультаций для пациентов со стомой. Это созданное хирургическим путем искусственное отверстие, соединяющее полость внутреннего органа (чаще всего кишечника или мочеточника) с поверхностью тела. Она выводится на переднюю брюшную стенку для продуктов жизнедеятельности организма, когда естественные пути не функционируют из-за болезней, травм или операций.

Стома лишена нервных окончаний, что объясняет отсутствие чувства боли в самой кишке. Однако, боль, зуд, жжение на определенных этапах доставляют неприятные ощущения у стомированных больных. Они вызываются раздражением кожи вокруг стомы. По этой причине человеку с новым физиологическим статусом критически важно научиться правильно ухаживать за ней.

Многим сотням людей, находящимся на дому, требуется и энтеральное питание - метод лечебного питания, при котором специализированные жидкие или сухие смеси поступают в желудочно-кишечный тракт через рот, зонд или стому. Оно используется, когда человек не может или не должен есть самостоятельно, обеспечивая организм сбалансированным составом белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Больным местом во всех отношениях для Латвии остается уход за пациентами с ALS, или амиотрофическим латеральным склерозом. Это прогрессирующее неизлечимое заболевание нервной системы, поражающее двигательные нейроны. Вызывает мышечную слабость, паралич и затруднения с дыханием и речью. Увы, пока в стране не выработана единая система помощи этим больным…

Мобильные бригады, которые всего пару лет назад считались панацеей, ныне – под вопросом. Как рассказала депутатам Л.Аболиня, для бюджета было бы выгодней содержание тяжелых пациентов в социальных центрах – тогда не требовались бы транспортные расходы (ведь топливо ныне становится все дороже!)

С точки зрения прав человека

Инета Резевска, представитель Бюро омбудсмена, рассказала, что главная государственная правозащитница Карина Палкова в апреле провела тематическую встречу с Министерствами здоровья и благосостояния. Говорилось об устранении административных границ, информационной поддержке, создании механизма ухода на национальном уровне.

– Мы видим, что люди в потенциально опасной ситуации не получают достаточной помощи. Самоуправления Латвии нуждаются в срочном финансировании со стороны государства, для обеспечения поддержки нуждающимся клиентам, отметила И.Резевска. Бюро омбудсмена в принципе – на стороне домашнего ухода. Хотя, в таком случае «близкие изымаются из полноценного рынка труда».

Андрис Берзиньш высказался в том смысле, что человеку, конечно, «лучше находиться в среде, где ему комфортабельней».

– Но как это сделать? Необходимо помочь в этом членам семьи.

Некому ухаживать

На заседании парламентской комиссии констатировали, что хосписное обслуживание сегодня развивается по всей Латвии, включая и онкологических, и нейрологических пациентов, и после инсульта, с длительным прогнозом жизни. Бывают пациенты, кто находится на искусственной вентиляции легких – и могут лишь моргнуть глазом. А есть люди в паузе ремиссии – когда возникают потребности обычных пожилых людей зубы вылечить, и провести просто реабилитацию на природе…

Самым непростым вызовом является сегодня выгорание персонала по уходу. Работа тяжелая, не слишком хорошо оплачиваемая, и, несмотря на социальные бонусы для сотрудников, на ней после обучения остается только 30%.