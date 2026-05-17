Историческую победу Болгарии на "Евровидении" принесла певица Dara c композицией "Bangaranga". Ее название переводится как "кипиш". Почему он удался - в разборе DW топ-10 участников конкурса.

Победа Болгарии на конкурсе "Евровидение", который завершился в Вене в ночь на 17 мая, стала сенсационной сразу по нескольким причинам. Прежде всего, это первая победа Болгарии на "Евровидении". Страна с 2005 года принимает участие в конкурсе с двумя небольшими перерывами. За все это время представители Болгарии десять из пятнадцати раз не смогли преодолеть сито полуфинала.

Сенсационная победа Болгарии

Вторая причина - Dara (под таким сценическим псевдонимом выступает 27-летняя Дарина Йотова) на финишной прямой обошла двух главных фаворитов конкурса. Букмекеры оценивали в 40 процентов шансы на победу финского дуэта Линды Лампениус и певца Пете Паркконена, в два раза меньше - Дельты Гудрем из Австралии. Ей прогнозировали второе место.

Dara с танцорами на сцене "Евровидения" в ВенеDara с танцорами на сцене "Евровидения" в Вене Dara и танцоры: как бы устроить кипиш на "Евровидении"?Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance Но выиграла Dara, причем и по итогам голосований национальных жюри, и по итогам голосования телезрителей. Редкий случай на "Евровидении", когда эти результаты совпали, а распределение баллов первой десятки финалистов было таким плотным.

Выходит, что главным проигравшим стал не Look mum No Computer - под таким сценическим псевдонимом выступает британец Сэм Баттл, занявший последнее, 25 место в финале. Проиграли букмекеры! Их прогнозы не смогли предсказать победителя. Впрочем, это может свидетельствовать и о непредсказуемости "Евровидения", что, конечно, следует отнести к достоинствам конкурса.

Что общего у номеров Болгарии и Греции на "Евровидении"

"Bangaranga" также, как и "Ferto" ("Принеси") грека Akylas, занявшего 10 место - самые необычные композиции на нынешнем конкурсе. Их главная особенность - радикальные музыкальные брейки: от рингтона и фолка до рэпа и мелодичного попа. Испытание не для слабонервных, но в эпоху TikTok - оцененное зрителями и жюри.

Композиция и постановка номера "Bangaranga" (название с ямайского жаргона можно перевесим как "кипиш") оказались современнее, чем этно-микс грека. Это во многом заслуга шведского постановщика Фредрика Ридмана, ставившего номера нескольким победителям "Евровидения", а также одного из соавторов песни, грека Димитриса Контопулуса. Он написал много успешных композиций для участников конкурса. В России Контопулус известен по сотрудничеству с Филиппом Киркоровым и с его протеже на "Евровидении", например, с Сергеем Лазаревым. Также, как и Киркоров, Дарина родилась в Варне. Как сообщают в России, команда Киркорова "Dream Team" причастна к подготовке болгарской исполнительницы к конкурсу.

И наконец, сенсацией победа Dara стала еще и потому, что сразу после успеха на национальном отборе в соцсетях на нее обрушилась волна мощного хейта. И она всерьез думала о том, чтобы отказаться от участия в конкурсе в Вене, где в итоге победила. Певица из Болгарии получила 516 очков, обогнав на 173 очка музыканта из Израиля Ноама Беттана, занявшего второе место на "Евровидении".

Успех Израиля на "Евровидении"

С сильнейшим давлением пришлось столкнуться перед конкурсом и во время его проведения Ноаму Беттану. Но он не дал слабину ни из-за призывов к отстранению Израиля от "Евровидения", ни из-за попыток сорвать его выступление на сцене конкурса. С балладой "Michelle" Ноам Беттан повторил прошлогодний успех Израиля на конкурсе и занял второе место. Важно, что разрыв в оценках национальных жюри и зрителей не был столь значительным, как на "Евровидении-2025".

Третье место представительницы Румынии Александры Кэпитанэску с поп-рок-арией "Choke Me" - и дань современной постановке номера, и отчасти скандалу, вызванному названием, которое переводится как "Задуши меня". Критики обвиняли румынскую исполнительницу в том, что она якобы прославляет опасную сексуальную практику удушения. Александра утверждает, что это метафора эмоционального подавления.

Низвержение фаворитов конкурса

Один из фаворитов букмекеров Дельта Гудрем от Австралии с классической для конкурса поп-балладой "Eclipse" ("Затмение") оказалась "только" на четвертом месте. Но это безусловно успех. Австралия впервые приняла участие в "Евровидении" в 2015 году здесь же, на сцене Wiener Stadthalle. Гай Себастьян занял тогда пятое место.

Пятое место на этот раз у 58-летнего победителя песенного шоу в Сан-Ремо итальянца Саля да Винчи. Исполненная им "Per sempre si" ("Да" навсегда") - своего рода напоминание о том, что "Евровидение" в 1956 году начиналось как конкурс эстрадной песни. Итальянцам на сцене удалось в легкой и шутливой форме осовременить ретро-композицию про то, что жизнь без любимого человека не имеет смысла.

Финский дуэт в составе скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена с драматичной поп-балладой "Liekinheitin" ("Огнемет") - главный, по версии букмекеров, претендент на победу в "Евровидении-2026" - в итоге занял шестое место. На конкурсе уже не раз бывало так, что участник, который слишком долго был фаворитом, в конце довольно сильно проигрывал. Как бы там ни было, но номер финнов точно войдет в историю скрипичными соло, исполненными вживую на сцене Линдой Лампениус.

В Вене много говорили о ней, меньше о Пете Паркконене. После финала певец выглядел очень усталым. Перед тем, как сесть в автобус, который отвозил финскую делегацию в гостиницу, на попытку корреспондента DW сказать слова утешения, певец, докуривая сигарету, сказал: "Все хорошо. Я счастлив".

Хорошие места Дании, Молдовы и Украины

Счастливы могут быть и участники от Дании, Молдовы и Украины, занявшие седьмое, восьмое и девятое места соответственно. Датчанин Сёрен Торпергор Лунн исполнил в эффектной постановке танцевальную композицию в стиле скандинавского инди-попа "Før Vi Går Hjem" ("Прежде, чем мы уйдем домой"). Это одна из немногих песен "Евровидения", у которой после конкурса есть шанс быть услышанной по радио.

Вряд ли радиостанции в Европе будут крутить зажигательный гимн "Viva Moldova" в исполнении рэпера Satoshi, но на сцене европейского конкурса в Вене он был уместен. Влад Сабажук (настоящее имя Satoshi), прославивший на весь континент Сороку, уверен, что этот молдавский город такая же неотъемлемая часть Европы, как испанская Пальма-де-Мальорка.

Поддержку получила и Украина: судя по всему, от украинской диаспоры, разбросанной в результате российской агрессии по разным странам Европы. LELÉKA вошла в первую десятку финалистов с этно-балладой "Ridnym" ("Родным"), заняв девятое место в общем зачете. После объявления результатов голосований жюри LELÉKA была лишь на 15-м.

Очередной провал Германии на "Евровидении"

Место, которого Германия - аутсайдер "Евровидения"- может только желать. Композиция "Fire" ("Огонь") оказалась лишь 23-й. Хуже были только представили от Австрии и Великобритании. Так жюри и зрители наказали номер Сары Энгельс (Sarah Engels), ставший копией композицией "Fuego". Ее Элени Фурейра исполнила на "Евровидении" в 2018 году и заняла второе место для Кипра.

Победа Болгарии на конкурсе доказывает: чтобы добиваться успеха на "Евровидении", нужно не бояться экспериментировать. Римейки, как правило, обречены на провал. Но теперь Болгария оказалась перед новым вызовом: во времена политической нестабильности в стране принять у себя дорогой конкурс. По традиции новое шоу проходит в стране-победительницы "Евровидения".