«То, что Иванов прожил до 85 лет — скорее исключение, подтверждающее правило. Организм у него был нестандартный, это очевидно. Но делать из исключения метод — опасно. Каждый год к нам поступают люди, которые решили „пожить как Порфирий“ — и оказались в реанимации», — говорит врач Владимир Крамской, рассуждая о методах «народного целителя» Порфирия Иванова.

Он ходил босиком по снегу и верил, что природа — главный лекарь. А особую популярность обрёл в 80-е годы, вызвав небывалый интерес после публикации в журнале «Огонёк» в 1982 году.

Тогда читатели завалили редакцию письмами с просьбой подробнее рассказать о системе «оздоровления». Но что это было: чудо, самовнушение или обман века? Вопрос спорный. Однако молва о старце тогда разнеслась очень широко. Правда, насладиться своей известностью сполна Порфирий не успел — умер в апреле 1983 года. Что же это был за неординарный человек и какие идеи старца с бородой и в трусах могли найти реальное воплощение в медицине.

«Пришёл в мир голым»

«Я встречался с Порфирием Ивановым однажды. Он был раздет, его это не тяготило», — рассказывает врач-психиатр, кандидат медицинских наук Юрий Элланский.

Датой «пробуждения» Иванов считал 25 апреля 1933 года. До этого 35-летний житель села Ореховка ничем не отличался от других. Но однажды он задал себе вопрос: почему комфорт и одежда не спасают от болезней? Вывод был радикальным: человек пришёл в этот мир голым, значит, природа уже дала ему всё необходимое.

Переехав в Красный Сулин (город в Ростовской области), он отпустил бороду, отказался от верхней одежды и отправился бродить по окрестностям. Босиком, в одних трусах до колен, он шёл по снегу. И не болел! Тогда к нему начали тянуться люди. 55 лет назад ученики народного целителя, о котором ходит немало баек и легенд, возвели под Луганском дом, где жил и принимал посетителей Порфирий Иванов.

Иванова даже помещали в психиатрические клиники с диагнозом шизофрения. Как пишет в своей книге священник Алексий Слюсаренко, в 1936-м Порфирий был госпитализирован в Ростовскую психоневрологическую клинику.

«О том лечении сохранилась и справка. Вот ее содержание: СПРАВКА № 119 дана больному Иванову Порфирию Корнеевичу в том, что он находился в психоневрологической клинике по поводу хронического душевного расстройства в форме шизофрении. Способен к легкому физическому труду», — уточняет автор.

В общей сложности в больницах, местах лишения свободы и под домашним арестом он провел около 12 лет. Критики высмеивали его методы, но поток последователей только увеличивался. И всем он твердил одно и то же: обливайся, ходи босиком, слушай природу.

Страдал ли Порфирий Иванов шизофренией?

Вспоминая о встрече с Порфирием, врач-психиатр клиники Тимура Мамедова Юрий Элланский рассказывает, что видел старца, когда тот приезжал на приём к доценту Олегу Яковлевичу Силецкому. Было это ещё в 1982 году.

«Встреча происходила на кафедре психиатрии Ростовского медицинского института. Они были знакомы с 50-х годов, Силецкий наблюдал его длительно. Доцент Силецкий считал, что на момент встречи Иванов был в хорошем состоянии, практически здоров. Ранее он находил у него признаки отклонений, но они не носили характера острого психотического состояния, больше проявлялись наличием сверхценных идей, что не является психозом в классическом понимании, и вытекающих из этих идей странном поведении», — поделился воспоминаниями психиатр.

По его словам, до сих пор не утихает спор о болезни у Иванова. И сейчас уже ставить диагнозы задним числом будет неправильно и непрофессионально.

«Его идеи живут и находят последователей. Значит, в них была и есть польза для людей», — считает Юрий Юрьевич.

В биографии Порфирия Корнеевича немало страниц, вызывающих недоумение и даже споры. В 1936 году Порфирий Иванов в эпатажном виде — босиком и в трусах — отправился в Москву. Он намеревался высказать Сталину свои замечания к Конституции.

Как уточняет биограф Иванова Слюсаренко, поездка в столицу состоялась в ноябре. Когда в вагон зашёл старец в трусах, проводники постеснялись спросить у него билет. Позже Порфирий напишет в своих воспоминаниях, что смог проехать хитро, без билета. В Москве Иванова задержали только тогда, когда он стал в очередь на регистрацию делегатов съезда.

Не менее странный факт — якобы Порфирий за две недели сам себя вылечил от рака. Это было в 1967 году. 26 сентября Иванов, пишет в своей книге священник Слюсаренко, обнаружил у себя рак в правой ноге. Спустя 15 дней опухоль, писал в своих тетрадях старец, будто бы исчезла.

При этом медики скептически относятся к этой истории с учётом того, что недуг тогда так и не был официально диагностирован.

«Криохирургия действительно применяется для удаления бородавок, папиллом, предраковых образований: жидкий азот при минус 196°С замораживает и разрушает ткань», — прокомментировал врач Владимир Крамской, добавив, что вряд ли в описанной Порфирием истории речь идёт именно об этом методе.

Наследие Порфирия Иванова

Умирал Порфирий долго, а после смерти завещал три дня обливать его тело холодной водой. А ещё запретил себя оплакивать. Главным его «наследием» стала система правил, которые, утверждал старец, помогают в оздоровлении. И ему многие верили, говорили, что помогало. Он призывал отказаться от алкоголя и сигарет, закаливаться и жить в гармонии с природой. На многих это производило колоссальный эффект.

Сегодня число последователей, по разным оценкам, может достигать нескольких тысяч человек. При этом единой организации для «учеников» не существует. В тематических группах в соцсетях состоит около 10 тыс. человек. Также создано несколько сайтов, посвящённых учению Иванова.

Могила Иванова скромная: без памятника и креста. Последнее пристанище он обрёл на краю кладбища хутора Верхний Кондрючий.

Холод в медицине

Добавим, врачи не исключают, что холод может быть действенным способом оздоровления. Как поясняет Владимир Крамской, холод в медицине — это работающий инструмент.

Также есть метод криоанальгезии: он позволяет блокировать боль при невралгиях, фантомных болях, онкологическом заболевании — нерв замораживается, и боль уходит. Криодеструкция применяется при эрозии шейки матки, геморрое, воспалении аденоидов. Локальная гипотермия снимает отёк и боль при травмах и воспалении суставов. Терапевтическая гипотермия — искусственное охлаждение тела до 32–34 градусов — снижает потребность мозга в кислороде и уменьшает риск неврологических повреждений.

Опасно ли закаляться по методу Порфирия?

Доктора сходятся во мнении, что тем, кто решил закаляться, следует придерживаться ряда правил.

«Холодовая адаптация — реальный физиологический механизм. При кратковременном холодовом воздействии организм выбрасывает адреналин и норадреналин, активируется иммунный ответ, повышается тонус сосудов. Но ключевое слово — кратковременное. Обливание ледяной водой 30–60 секунд — это стресс, с которым здоровый организм справляется. А вот ходить босиком по снегу часами, как Иванов, это уже экстремальная нагрузка. У большинства людей это закончится обморожением и воспалением лёгких, а не просветлением», — пояснил Владимир Крамской.

Медик с многолетним стажем работы Татьяна Евсигнеева объяснила, что закаливание заключается в постоянном поддержании организма в тонусе, чтобы инфекции были не страшны.

«Например, купание в проруби противопоказано при ряде заболеваний и состояний. Это чревато тем, что резкий перепад температур может привести к стрессу для организма, обострению хронических болезней, спазму сосудов или другим опасным осложнениям. Окунаться в прорубь или обливаться водой противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной нервной систем, опорно-двигательного аппарата, онкологическими и эндокринными заболеваниями», — подытожила медик.

Таким образом, перед тем, как приступить к этому процессу, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом или терапевтом.