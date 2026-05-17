Истребители НАТО в ночь на 7 мая обнаружили второй дрон в Резекне, однако не сбили его. Решение о сбитии патрулирующие силы принимают независимо от латвийской армии, сообщает TВ3.

По данным TВ3, около 3 часов ночи Национальные вооружённые силы (НВС) зафиксировали на радарах подозрительные объекты, которые могли свидетельствовать о приближении угрозы к Латвии. Однако информация системы была неполной — она не могла определить, что летит – дрон или еще что-то. В конце концов НВС потеряли летающие объекты из виду.

Командующий Каспарс Пуданс пояснил, что «той ночью мы ничего не видели», однако теперь, сопоставив данные различных сенсоров, место падения и архивные записи систем, «траектории сейчас можно увидеть».

Первый дрон военные проморгали. В 3:24 он врезался в резервуары нефтепродуктов недалеко от центра Резекне.

В течение следующих минут Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила три звонка от очевидцев, которые слышали и почувствовали взрыв. Пока спасатели искали, что и где взорвалось, НВС запустили алгоритм рассылки предупреждений.

В 3:36 ГПСС получила сообщение от армии о необходимости предупредить жителей Балвского, Резекненского, Лудзенского, Краславского и Алуксненского краёв. Через несколько секунд спасателям также позвонили встревоженные жители.

Почему-то после общения представителей ГПСС и НВС было решено повременить с рассылкой предупреждений до тех пор, пока пожарные не обследуют возможные места взрыва.

Глава ГПСС Мартиньш Балтманис заявил, что, по его мнению, неправильно полностью исключать этот элемент обмена информацией на любом этапе угрозы. При этом он признал: если бы представитель НВС сказал «нет, отправляем», предупреждение было бы разослано.

В свою очередь из слов командующего НВС следует, что дежурный офицер по армии основывался на информации ГПСС о том, что факт падения дрона не подтверждён. Кроме того, имелась информация лишь о взрыве, а не о летящем объекте.

По словам Пуданса, у дежурного офицера были сведения только о возможных атаках на территории России и потенциальных украинских дронах вне границ Латвии, а технические средства наблюдения и радары в тот момент ещё не фиксировали пересечение границы.

Примерно в то же время армия связалась с патрульной авиагруппой НАТО, которая подняла в воздух истребители для наблюдения за воздушным пространством.

В 3:41 ГПСС сообщила армии, что место взрыва не найдено, однако текст предупреждения уже подготовлен. Спустя несколько минут армейский дежурный перезвонил и распорядился отложить рассылку на неопределённое время, поскольку не было данных о пересечении государственной границы каким-либо дроном.

Пуданс пояснил, что ситуация для НВС на тот момент не изменилась: дежурный всё ещё не получил подтверждения от служб о падении объекта. Он опирался только на данные систем воздушного наблюдения и разведывательных сенсоров, которые не показывали пересечения границы.

Следующие 20 минут службы не связывались друг с другом. ГПСС обследовала места, о которых сообщали жители, однако место взрыва так и не было найдено.

Немного позже 4 часов утра ГПСС получила указание от армии предупредить жителей Балвского и Лудзенского краёв о дронах. Через три минуты уведомление было разослано. По словам главы ГПСС, у спасателей на тот момент не было новой информации — поступили лишь электронное письмо и звонок с указанием активировать систему оповещения.

Командующий НВС пояснил, что это решение дежурного армии основывалось на том, что разведывательные сенсоры ближе к границе уже фиксировали возможные угрозы — то есть следующие дроны, которые, возможно, даже не пересекли границу. При этом информации о дроне, упавшем в Резекне, у армии всё ещё не было, а ГПСС и полиция лишь проверяли сообщения.

Вероятнее всего, примерно в это время ещё один дрон пересёк границу Латвии. НВС признают, что радары его не увидели. Однако дрон заметили пилоты патрульной авиации НАТО. Решение о сбитии при этом патрульные принимают самостоятельно, без участия латвийской армии.

Пуданс объяснил, что для нанесения прицельного и безопасного удара не были выполнены все критерии. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с высшим командованием НАТО — в частности, возможность снизить требования, понимая, что это увеличивает риски, которые Латвия как принимающая сторона готова взять на себя.

В 4:18 второй дрон также врезался в ту же нефтебазу, куда попал первый. Его заметили не только жители, но и пожарные, которые всё ещё искали место первого взрыва.

На установление точного места ушло ещё 15 минут. Спасатели прибыли на объект хранения нефтепродуктов около 4:32, позже туда прибыли полиция, медики и военные.

Параллельно жители сообщали о дронах в небе возле Лудзы, а вооружённые силы вновь зафиксировали подозрительное движение на радарах. Поэтому в 4:40 спасатели получили указание предупредить и жителей Резекне. Через три минуты сообщение было отправлено. Ещё через три с половиной часа угроза миновала.

Командующий армией Пуданс признался, что ошибки были допущены. Армия намерена скорректировать алгоритмы и пересмотреть размещение радаров и сенсоров.

Проведя работу над ошибками, вооружённые силы пришли к выводу, что системы воздушного наблюдения всё же зафиксировали определённые данные. Сейчас проверяется, действительно ли они не отображались ночью 7 мая или оператор их просто не заметил.

Как сообщалось bb.lv, уже несколько раз дроны взрывались на территории Латвии, в том числе в упомянутой нефтебазе в Резекне.

До сих пор в подобных инцидентах никто не пострадал, однако взрывы дронов в Резекне сначала привели к отставке министра обороны, а затем и всего правительства Эвики Силини.