Долг не всегда появляется из-за кредита или крупной покупки. Иногда достаточно пропустить одно уведомление, не проверить электронный адрес или забыть о небольшом платеже — и сумма может незаметно уйти на взыскание, пишет Otkrito.lv.

Налоги: что видно в VID

Первое место, где стоит периодически проверять информацию, — Система электронного декларирования Службы государственных доходов (VID EDS). Там могут отображаться налоговые обязательства, переплаты, недоплаты и сообщения от VID.

Отдельно VID ведет публичную базу налоговых должников. В ней доступна информация о налогоплательщиках, у которых общая сумма налогового долга превышает 150 евро. При этом пользователю показывается информация о наличии или отсутствии долга по администрируемым VID налогам на указанную дату или ближайшую доступную дату.

Важно помнить и еще один нюанс: если у человека есть налоговая переплата, VID может сначала направить ее на покрытие просроченных налоговых платежей и связанных с ними сумм. Поэтому ожидаемый возврат налога может оказаться меньше или не прийти в полном размере, если параллельно есть долг.

Штрафы: не все уведомления человек замечает сразу

Еще один источник неожиданного долга — административные штрафы. На Latvija.gov.lv доступна услуга «Мои процессы об административных правонарушениях и денежные штрафы» — она позволяет авторизованному пользователю проверить информацию о своих административных процессах и штрафах.

Для дорожных штрафов есть отдельный нюанс: Latvija.gov.lv указывает, что штрафы CSDD через этот портал оплатить нельзя — для этого нужно подключаться к системе электронных услуг CSDD.

Налог на недвижимость: следите за электронными уведомлениями

Владельцам недвижимости стоит отдельно следить за налогом на недвижимость. Информацию о начислении и оплате можно получить электронно, в том числе через eRiga, epakalpojumi.lv или Latvija.gov.lv в услуге оплаты налога на недвижимость онлайн.

Этот пункт особенно важен для тех, кто редко проверяет почтовый ящик, не живет по адресу собственности или привык, что все счета приходят на почту. Налог на недвижимость — это не коммунальный счет, и его легко пропустить, если не следить за электронными уведомлениями.

VSAA: переплата пособия тоже может стать долгом

Долг может появиться не только перед VID или самоуправлением. Иногда государство позже пересчитывает уже выплаченные суммы — например, пособия или другие выплаты Государственного агентства социального страхования (VSAA).

Если образовалась переплата, VSAA имеет право взыскивать переплаченные социальные страховые услуги, государственные социальные пособия и пенсии за выслугу лет. Если вернуть сумму в указанный срок невозможно, нужно обращаться в VSAA и договариваться о графике возврата.

На практике это означает: если изменились доходы, статус занятости, семейная ситуация, место жительства или другие обстоятельства, влияющие на пособие, лучше не ждать, пока учреждение само все пересчитает, а проверить свои данные заранее.

Официальный e-adrese: важные письма могут прийти туда

Многие жители уже привыкли к электронной почте и интернет-банку, но официальная переписка с государственными учреждениями может идти через e-adrese — официальную электронную адресную систему. VID описывает e-adrese как бесплатный инструмент официальной электронной связи с учреждениями, через который приходят официальная информация и документы.

Это важно потому, что официальное сообщение не обязательно должно прийти в обычную почту Gmail или в SMS. Если у человека активирован e-adrese, его нужно регулярно проверять или настроить уведомления на личный э-майл.

Если дело уже у судебного исполнителя

Самая неприятная стадия — когда долг уже передан на взыскание. На Latvija.gov.lv есть категория «Взыскание долга», где указана возможность получить информацию из Регистра исполнительных дел о долговых обязательствах человека, переданных на взыскание присяжному судебному исполнителю.

Также важно, где человек фактически получает официальные уведомления. В разъяснении LV portāls указывается, что сообщение о принудительном взыскании направляется на задекларированный адрес, а если у должника зарегистрирован официальный e-adrese, судебный исполнитель в первую очередь направляет информацию туда.