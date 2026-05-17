Откуда взялось мнение, что спутник Земли влияет на растения, и так ли это на самом деле.

Многие дачники и огородники Латвии перед посадкой культур первым делом сверяются с лунным календарем. В интернете публикуют целые таблицы благоприятных и неблагоприятных дней для разных работ. Люди считают, что фазы Луны помогут вырастить богатый урожай, но ученые к таким календарям относятся скептически. С чем связано их недоверие и есть ли в лунном календаре хоть какая-то польза? Разбираемся.

Как появился лунный календарь

Идея согласовывать сельские работы с небесными светилами родилась не вчера. Еще древние люди замечали, что природа живет по циклам. Некоторые исследователи считают, что прообразы лунных календарей существовали в палеолите — охотники отмечали в них сезонные миграции животных.

Римский ученый Плиний Старший в своей «Естественной истории» советовал выкапывать некоторые растения, когда луна становится серповидной. Кельты собирали омелу на пятый день новолуния. Подобные практики существовали в Древнем Египте, Китае, а также у коренных народов Америки.

Считается, что современный лунный календарь для садоводов ведет свою историю от австрийского философа и мистика Рудольфа Штейнера. В 1924 году он прочитал курс лекций по сельскому хозяйству, где заявил: «Все живое на Земле подчиняется ритмам космоса». Хотя Штейнер прямо не говорил о Луне, его идеи легли в основу биодинамического земледелия — системы, которая учитывает не только фазы спутника, но и расположение созвездий.

Первый современный «лунный» календарь под названием «Посевные дни» выпустили в Германии в 1963 году. Его составила Мария Тун — практикующий фермер из крестьянской семьи. Она заметила, что редис, посеянный с разницей в несколько дней, растет по-разному. Тун связала это с влиянием Луны и начала ставить опыты: высевала редис каждые 15 минут, затем переключилась на другие культуры. Ученые раскритиковали ее методы, так как они не соответствовали строгим научным стандартам. Но крестьянам календарь понравился. «Посевные дни» стали выходить ежегодно в 35 странах мира. На русском языке его впервые напечатали в 1994 году, и с тех пор лунные календари прочно обосновались в газетах и журналах для садоводов.

Откуда возникло мнение, что Луна влияет на растения

Самый сильный аргумент сторонников лунного календаря — влияние Луны на воду. Сторонники говорят: Луна вызывает приливы и отливы в океанах, а значит, точно так же поднимает уровень воды в почве. В полнолуние, когда гравитационное притяжение сильнее, вода становится доступнее для семян. Кроме того, лунный свет (или его отсутствие) тоже влияет на растения. Некоторые садоводы уверены, что в полнолуние растения лучше впитывают питательные вещества.

Также считается, что разные фазы Луны влияют на рост растений. Спутник Земли последовательно проходит восемь фаз: от новолуния до полнолуния и обратно. Считается, что на растущей Луне соки в растениях поднимаются вверх, поэтому хорошо сеять листовые культуры и плодовые растения. На убывающей Луне, напротив, энергия уходит в корни — время сажать морковь, свеклу и картофель.

Что показали научные эксперименты

Испанские ученые из Университета Валенсии решили проверить, есть ли у лунных календарей научная основа. Они проанализировали более ста работ: научные статьи, учебники для вузов и монографии. Результаты опубликовали в журнале Agronomy.

Вывод оказался однозначным: никакой связи между фазами Луны и ростом растений эти источники не устанавливают. Аргументы в пользу лунного влияния не содержат четких научных доказательств.

Российские ученые тоже ставили эксперименты. В Уральском аграрном университете несколько лет подряд сеяли огурцы в благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни по лунному календарю. Для чистоты опыта брали семена из одной партии, сажали в одинаковую почву и одинаково ухаживали. Урожай получался абсолютно одинаковым во всех случаях. Главную роль сыграли не фазы Луны, а научно обоснованные сроки посева.

Похожий опыт провел авторитетный агроном Олег Метлицкий вместе с супругой. Они высаживали садовую землянику в дни, когда Луна находилась в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. По лунному календарю это сулило рекордный урожай и отличный вкус. Но результат зависел исключительно от погоды. В теплый год кусты дали много крупных ягод, а в холодный, с дождливым маем и июнем, урожай оказался в пять раз меньше, и половина ягод сгнила — несмотря на «благоприятные» дни.

Почему приливы Луны не работают на огороде

Действительно, спутник Земли вызывает приливы и отливы в океанах. Но давайте посмотрим на цифры. Для океана эффект огромен, потому что вода там сосредоточена в огромном объеме.

А возьмем озеро Байкал — лунные приливы поднимают его уровень всего на 2–3 см. Вода в почве еще более рассредоточена: она находится между частицами песка, глины и органики. Луна просто неспособна заметно сдвинуть ее оттуда.

Что же касается воды внутри самих растений, то она не приливает и не отливает внутри стеблей и листьев. Если бы это происходило, сок каждый день поднимался бы и опускался, что вредило бы растениям. Мы бы видели, как они увядают и снова наливаются в ритме с лунным циклом. Ничего подобного не наблюдается. По той же причине мы не чувствуем воздействия Луны на жидкости в собственном теле — организм просто не замечает такого слабого влияния на фоне множества других факторов.

Что на самом деле важно для урожая

Опытные агрономы знают: успех огорода зависит от погоды и правильного выбора сортов. Никакой лунный календарь не заменит эти простые вещи.

Но это не означает, что лунный календарь бесполезен. Он прекрасно дисциплинирует садоводов и огородников. Главное — не стоит ждать чудес и тем более отказываться от проверенных агрономических правил. Следите за погодой, выбирайте подходящие местные сорта, вовремя поливайте и подкармливайте растения. Вот что действительно поможет осенью собрать урожай.