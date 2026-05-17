Сегодня во время Рижского марафона в столице введены существенные ограничения в движении транспорта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В разное время движение будет ограничено или полностью закрыто на мостах через Даугаву, в центре города и его окрестностях. Улицы будут оперативно открываться для движения сразу после того, как последние бегуны завершат дистанцию.

С подробным графиком закрытия и открытия участков трассы марафона жители и водители могут ознакомиться на карте ограничений движения во время Рижского марафона.

Предприятие "Rīgas satiksme" сообщает, что сегодня возможны существенные задержки общественного транспорта. Изменения на маршрутах общественного транспорта будут действовать с начала движения рано утром и до окончания забегов примерно в 17:20.

Незадолго до старта на каждой дистанции и в течение примерно 20 минут после старта будет полностью остановлено движение автобусов, троллейбусов и трамваев на набережной 11 ноября у Каменного моста, на Каменном мосту и на бульваре Узварас на участке до Ранькя дамбис.

Все автобусы и троллейбусы, курсирующие в направлении Пардаугавы по Каменному мосту, с 6:55 до 16:30 будут следовать по трамвайным путям и останавливаться на трамвайной остановке "Национальная библиотека".

Во время стартов забегов движение по Каменному мосту будет закрыто.