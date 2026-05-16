17 мая 2026 года вспоминают святую Пелагею Тарсийскую. В народе ее называли Пелагея-Заступница, а день еще называли Баклушниклов. Потому что в этот день принято было заготавливать деревянные ложки — баклуши. Празднуется 6-я неделя после Пасхи, она носит название неделя о слепом.

О чем вспоминают в Церкви 17 мая 2026 года

Пелагея жила в городе Тарса Киликийской области Малой Азии в III веке. Она родилась в знатной языческой семье и была невероятно красива и богата, но однажды услышала христианскую проповедь, прониклась всем сердцем верой и решила перейти в христианство, а еще, сохранять свою девственность до конца жизни, сделавшись нареченной невестой Божией.

И именно в тот момент на ней пожелал жениться сын императора Диоклетиана, который, как известно, был самым, возможно, за всю историю, активным борцом с христианским учением. В дом родителей Пелагеи были отправлены почетные мужи, чтобы сообщить о намерении сына императора.

Мать девушки возликовала, однако Пелагея прямо сказала сватам, что она обручена с Сыном Божиим и выходить замуж в земной своей жизни не намерена и открыто осенила себя крестным знамением. Мужи вернулись к императору ни с чем. Царский сын сперва, хоть и был в ярости, попытался растопить сердце красавицы и потому сразу решительных действий не принял.

Девушка попыталась сбежать из дома, чтобы найти священника Клинона и принять крещение. Однако мать не пустила ее за порог. Тогда ночью во сне ей явился сам Господь в обличие епископа Клинона. Это сподвигло девушку к более решительным просьбам отпустить ее ненадолго из дома, и она смогла уговорить мать отпустить ее к кормилице. Она выехала на колеснице из дому и вдруг благодаря Божьему промыслу встретила епископа на дороге. Она кинулась к его ногам с просьбой о крещении. И тут же у их ног забил родник. Клинон уступил ее просьбе и крестил, используя воду из этого волшебного родника, а затем причастил девушку.

После чего Пелагея начала совершать чудеса, она, например, вылечила слуг от слепоты, которая внезапно поразила их. Кормилица не приняла девушку, чувствуя, что та изменилась после крещения. Родная же мать, увидев ее, кинулась просить у императора воинов, чтобы те проучили строптивицу. Девушка тогда сбежала из дома, но, почувствовав, что матери плохо, добровольно вернулась, понимая, какая участь ждет ее. Девушка пыталась смягчить сердце матери, но та была тверда. А сын императора, поняв, что Пелагея не выйдет за него, ушел из жизни. Мать сама привела дочь на суд к императору. Но и тот, видя ее красоту, влюбился.

Он попытался подкупом уговорить ее выйти за него, но потом, разозлившись, приказал издеваться над ней. Он приказал раздеть ее и посадить на раскаленного железного вола. Девушка, чтобы никто не трогал ее тело, разделать сама, а затем сама села на металлическое животное. Тело ее мгновенно расплавилось, издавая невероятно приятный аромат, который окутал весь город. Кости ее приказано было выбросить за стены города.

К ним пришли четыре льва и охраняли останки, пока за ними не пришел епископ Клинон, поучивший откровение о смерти ученицы. Он положил ее кости на высокий холм, сверху устроил камень, а во времена царствования императора Константина на этом месте была построена церковь в честь святой.

Смысл праздника

Твердость веры защитит и укажет путь всем, кто в том нуждается.

Что можно делать 17 мая 2026 года

В этот день принято дарить небольшие подарки, особенно хорошо — расписные ложки, которые напоминают о народной традиции этого дня. Хорошо приготовить угощение и побаловать им родных и знакомых после службы. Очень важно помочь всем, кому это нужно, а также раздать милостыню. Вечер надо провести в кругу близких.

