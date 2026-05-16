Если честно не совсем на подходе к Риге, но 150 км для проворных хищников - это не расстояние. Кабанов на улицах столицы мы видели - ждем медведей?

А теперь только факты.

В Ляудонской волости Мадонского края зафиксировано появление бурого медведя. Об этом сообщила волостная управа, призвав жителей соблюдать максимальную осторожность.

По информации самоуправления, медведя заметили в районе деревни Белява. Кроме того, стало известно о нападении хищника на пасеку — были уничтожены шесть пчелиных семей. В подтверждение опубликованы фотографии с лесной камеры наблюдения, а также снимки разрушенных ульев.

Местных жителей просят быть особенно внимательными во время прогулок по лесу, рядом с хуторами и в малонаселенных местах.

Волостная управа напоминает, что при встрече с медведем нельзя приближаться к животному, пытаться его фотографировать или привлекать внимание другими способами. Специалисты советуют сохранять спокойствие, медленно отступать назад и не убегать. Владельцам собак рекомендуется держать питомцев на поводке.

Также жителей просят не оставлять в лесу пищевые отходы, которые могут привлекать диких животных.

По данным Службы охраны среды, популяция бурых медведей в Латвии постепенно увеличивается, поэтому встречи с этими животными в разных регионах страны происходят все чаще.

Как мы недавно сообщали, в Эстонии с косолапыми совсем беда, охотники предлагают властям начать их отстрел. Вероятно, хищники почувствовали потянулись в более гуманную Латвию.