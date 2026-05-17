C мая в Риге изменился порядок расчета жилищного пособия: вступили в силу меньшие «пороги» для его получения.

Что существенно: для тех, кому это пособие уже назначено, оно будет автоматически выплачено в меньшем размере.

Тем временем количество получателей поддержки для оплаты коммунальных счетов в Риге за первые 4 месяца нынешнего года заметно увеличилось. В апреле это пособие было назначено для 11 941 человека.

Почему стали меньше коэффициенты

«Рижская социальная служба возвращается к более низким коэффициентам, которые напрямую повлияют на размер выплат для получателей поддержки», — сообщила Антра Габре, координатор проекта отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

Как мы помним, из-за холодной зимы и роста цент на отопление, с 1 января по 30 апреля этого года при расчете жилищного пособия применялись повышенные коэффициенты. Это позволило увеличить как размер пособия, так и число людей, которые могли претендовать на его получение.

В итоге за первые четыре месяца этого года Рижская социальная служба получила 17 104 заявления - как на назначение жилищного пособия, так и на его перерасчет за предыдущие три месяца.

Однако это была временная мера поддержки. С мая 2026 года при расчете жилищного пособия снова применяются прежние — более низкие — коэффициенты.

Какие сейчас действуют «потолки» доходов

Коэффициенты для расчета жилищного пособия после 30 апреля 2026 года такие:

для отдельно проживающего человека пенсионного возраста или отдельно проживающего человека с инвалидностью — коэффициент 2,1;

для домохозяйства, состоящего только из людей пенсионного возраста или людей с инвалидностью — коэффициент 1,7;

для домохозяйства, в котором есть дети до 18 лет или совершеннолетние лица до 24 лет, если они учатся или получают образование, — коэффициент 2;

для остальных домохозяйств — коэффициент 1,3.

Жилищное пособие рассчитывается по определенной формуле с учетом:

доходов домохозяйства;

порога гарантированного минимального дохода (ГМД);

расходов на жилье.

Напомним: в 2026 году порог ГМД для первого и единственного человека в домохозяйстве составляет 187 евро, для остальных членов домохозяйства — 131 евро.

Что означают суммы 187 и 131 евро?

Это и есть порог гарантированного минимального дохода, то есть ГМД.

Если у семьи вообще нет доходов, оно может получать от социальной службы пособие ГМД в размере 187 евро на первого человека и 131 евро на каждого следующего члена семьи. Если у домохозяйства есть доход, но он ниже установленного порога, то семье доплатят столько денег, чтобы каждый член все-таки имел гарантированный минимальный доход.

ГМД должен оставаться на руки у человека уже ПОСЛЕ оплаты всех услуг по коммуналке.

Таким образом многим людям с небольшими доходами положено еще и жилищное пособие.

К примеру, если речь идет об одиноком пенсионере, то после оплаты коммунальных счетов, согласно формуле, в его распоряжении должно оставаться 392,7 евро. Это и есть порог, при доходах ниже которого можно запрашивать пособие.

Расчет такой: 187 евро (порог ГМД) × 2,1 (коэффициент, установленный законом) = 392,7 евро.

Что стоит при этом учитывать: если у этого одинокого синьора достаточно большой доход, чтобы после оплаты коммунальных услуг у него оставалась данная сумма на прочие нужды, то жилищное пособие ему не положено.

Если же доход одинокого пенсионера недостаточно велик, то социальная служба выплатит ему жилищное пособие в таком размере, чтобы этому человеку на руки осталось 392,7.

Почему чаще всего отказывают

Как поясняет А. Габре, наиболее частыми причинами отказа в предоставлении жилищного пособия являются: