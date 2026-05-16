Специалисты по общественному мнению точно знают это правило. Перед тем как, что-то отменить, надо провести опрос общественного мнения.

Пиар-опрос перед принятием важного решения — это исследование общественного мнения, направленное на снижение репутационных рисков и прогнозирование реакции аудитории. Он помогает скорректировать коммуникационную стратегию, избежать скандалов и выбрать наиболее лояльный подход. Об этом написано в учебниках.

А теперь внимание! В Латвии сегодня опубликовали результаты опроса, проведенных одним из ведущих местных банков:

Опрос: люди чаще всего расплачиваются наличными на рынке и в индустрии красоты

Жители Латвии чаще всего расплачиваются наличными на рынке или ярмарках, а также за услуги красоты.

В 39% случаев необходимость в наличных у жителей возникает на рынке и ярмарках, где нет возможности расплатиться картой. Чаще всего это указывают респонденты в возрасте от 60 до 74 лет, из которых более половины, или 55%, отметили рынок как основное место для сделок с наличными.

Вторая по частоте сфера, где люди платят наличными, - это индустрия красоты, например, парикмахер, маникюр, косметолог, и такой ответ дали 25% опрошенных. Чаще всего это отмечали женщины.

Опрос показывает, что люди сравнительно часто используют наличные также в небольших магазинах или торговых точках (9%), в автосервисах или швейных мастерских (8%), а также на мероприятиях, фестивалях и городских праздниках (4%)...

От редакции bb.lv: может этот опрос - вовсе и никакая многоходовочка, но заголовок "про рынок и индустрию красоты"? Рынки, как мы видим, постепенно умирают, а к "индустрии красоты" уже давно были у налоговой службы вопросы.

А вы как думаете? Это просто опрос или нечто большее?