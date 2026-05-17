Запеканка, как в детском саду: секреты приготовления

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.05.2026
Это блюдо разнообразит ваше привычное меню.

Запеканка – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Такой десерт понравится всем без исключения.

Приготовление этого угощения очень простое. Главное – соблюдать пропорции всех компонентов, чтобы запеканка получилась действительно воздушной.

На 250 граммов творога потребуется 2 столовые ложки сахара и муки, 2 яйца и немного орехов.

Все ингредиенты нужно смешать с помощью блендера.

Затем однородную массу следует переложить в форму для запекания.

Сверху можно выложить любые фрукты, при этом стоит учитывать, чтобы они не были слишком водянистыми. Например, подойдут бананы, персики или инжир.

Выпекается блюдо около 25 минут при температуре 180 градусов.

В это время духовку открывать не рекомендуется, чтобы запеканка не потеряла свою форму из-за перепада температур.

Подавайте десерт со сметаной, сгущенкой и ягодами.

