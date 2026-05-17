Как ускорить рост огурцов с помощью подкормки 0 356

Дом и сад
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как ускорить рост огурцов с помощью подкормки

Замедление роста огурцов может происходить по различным причинам, например, из-за холодных ночей.

 

В таких случаях важно укрепить корневую систему растений. Для этого достаточно внести одну простую подкормку, чтобы огурцы снова начали развиваться активно.

Для приготовления удобрения нужно в 500 мл теплой воды растворить столовую ложку сухих дрожжей и сахара. Все ингредиенты следует тщательно перемешать и оставить на несколько часов в теплом месте.

После этого полученный раствор необходимо смешать с 5 литрами воды комнатной температуры.

Затем каждый литр этого удобрения нужно разбавить в 10 литрах воды. Только после этого подкормка будет готова к использованию.

Перед поливом под каждый кустик огурцов рекомендуется насыпать немного золы. Это поможет насытить растения необходимыми веществами и способствовать их нормальному развитию.

Редакция BB.LV
