Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно подкармливать растения золой: советы 0 420

Дом и сад
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно подкармливать растения золой: советы

Древесная зола на участке – это эффективное удобрение, которое применяют многие. Однако, как показывает практика, большинство дачников просто высыпают золу на грядки и ждут результата.

 

Важно разобраться, как именно использовать древесную золу, чтобы от ее применения была реальная польза.

Что нужно знать об удобрении?

В древесной золе содержится более 30 минералов, способствующих росту растений.

Преимущество заключается в том, что в составе нет хлора, поэтому золу можно смело применять для:

Тыквенных.
Свеклы.
Огурцов.
Помидоров.
Малины.
Картофеля.
Смородины.
Земляники.

Однако нужно помнить, что некоторые растения не переносят золу, к ним относятся:

голубика;
клюква;
брусника;
камелия;
азалия;
рододендрон.

Какая бывает зола

Существует два вида:

Сожженная.
Растительная.

Лучшей считается зола от древесины, оставшейся после естественного сгорания, например, из мангала или печи.

Не рекомендуется использовать золу, в составе которой могут находиться:

синтетика;
резина;
цветная бумага;
полиэтиленовая пленка.

Как нужно хранить золу

При сборе золы многие допускают ошибки, помещая ее в ведра или полиэтиленовые мешки. В таких местах хранения конденсируется влага, что разрушительно для золы. Лучше всего хранить в плотных емкостях с герметичными крышками.

Как приготовить раствор золы

Важно помнить, что если золы будет слишком много, она может навредить растениям. Соблюсти правильные пропорции несложно: на 10 литров воды нужно 1 стакан золы.

Полученным раствором следует поливать растения под корень. Специалисты не рекомендуют применять такое удобрение из лейки. Перед поливом важно сболтать раствор, так как зола имеет свойство оседать на дно.

Как приготовить настой

Из золы можно сделать не только раствор, но и настой. Разница между ними важна. Для приготовления настоя нужно наполнить емкость на 1/3 золой, а остальное залить горячей водой.

Настой должен настаиваться двое суток. Его можно использовать для корневой подкормки, некоторые дачники также выполняют опрыскивание садовых культур.

Использование золы на участке

При использовании золы следует учитывать кислотность почвы. Если грунт щелочной, такое удобрение применять не рекомендуется. Внесение в кислую почву сделает ее нейтральной. Поэтому в первую очередь нужно определить тип почвы на участке.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как подкормить помидоры, огурцы и перцы на огороде
Изображение к статье: Как правильно укоренить черенки для посадки в грунт
Изображение к статье: Подкормка для огурцов: советы от опытных дачников
Изображение к статье: 6 ошибок при посадке фруктового сада, которые могут привести к отсутствию урожая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео