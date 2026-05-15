Древесная зола на участке – это эффективное удобрение, которое применяют многие. Однако, как показывает практика, большинство дачников просто высыпают золу на грядки и ждут результата.

Важно разобраться, как именно использовать древесную золу, чтобы от ее применения была реальная польза.

Что нужно знать об удобрении?

В древесной золе содержится более 30 минералов, способствующих росту растений.

Преимущество заключается в том, что в составе нет хлора, поэтому золу можно смело применять для:

Тыквенных.

Свеклы.

Огурцов.

Помидоров.

Малины.

Картофеля.

Смородины.

Земляники.

Однако нужно помнить, что некоторые растения не переносят золу, к ним относятся:

голубика;

клюква;

брусника;

камелия;

азалия;

рододендрон.

Какая бывает зола

Существует два вида:

Сожженная.

Растительная.

Лучшей считается зола от древесины, оставшейся после естественного сгорания, например, из мангала или печи.

Не рекомендуется использовать золу, в составе которой могут находиться:

синтетика;

резина;

цветная бумага;

полиэтиленовая пленка.

Как нужно хранить золу

При сборе золы многие допускают ошибки, помещая ее в ведра или полиэтиленовые мешки. В таких местах хранения конденсируется влага, что разрушительно для золы. Лучше всего хранить в плотных емкостях с герметичными крышками.

Как приготовить раствор золы

Важно помнить, что если золы будет слишком много, она может навредить растениям. Соблюсти правильные пропорции несложно: на 10 литров воды нужно 1 стакан золы.

Полученным раствором следует поливать растения под корень. Специалисты не рекомендуют применять такое удобрение из лейки. Перед поливом важно сболтать раствор, так как зола имеет свойство оседать на дно.

Как приготовить настой

Из золы можно сделать не только раствор, но и настой. Разница между ними важна. Для приготовления настоя нужно наполнить емкость на 1/3 золой, а остальное залить горячей водой.

Настой должен настаиваться двое суток. Его можно использовать для корневой подкормки, некоторые дачники также выполняют опрыскивание садовых культур.

Использование золы на участке

При использовании золы следует учитывать кислотность почвы. Если грунт щелочной, такое удобрение применять не рекомендуется. Внесение в кислую почву сделает ее нейтральной. Поэтому в первую очередь нужно определить тип почвы на участке.