Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему клубника не цветет и не плодоносит: важные правила 0 147

Дом и сад
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему клубника не цветет и не плодоносит: важные правила

Клубника занимает важное место на участках многих дачников благодаря своему вкусу и полезным свойствам.

 

Если у клубники отсутствуют цветы, то и ожидать урожая не стоит.

Существует несколько причин, по которым клубника может не зацветать. Одной из них является поздняя посадка. Оптимальное время для высадки клубники — конец июля или начало августа.

Важно не только правильно посадить растение, но и выбрать подходящую глубину. У клубники есть так называемое «сердце», которое нельзя засыпать землей, так как оно отвечает за цветение.

При внесении удобрений необходимо соблюдать дозировку и избегать переусердствования. Избыточное количество азота может привести к тому, что клубника начнет «жировать» и откажется цвести.

Иногда вместо садовой клубники можно встретить сорную разновидность, которая никогда не зацветет, но быстро захватит участок.

Отсутствие цветков также может свидетельствовать о вырождении ремонтантной клубники. В таком случае потребуется удалить старые кусты и высадить новые.

Недостаток солнечного света негативно сказывается на будущем урожае клубники. Чрезмерная затененность может привести к тому, что клубника не зацветет.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему не стоит класть телефон на ноутбук: важные факты
Изображение к статье: Как правильно подкармливать растения золой: советы
Изображение к статье: Какие растения лучше сеять и сажать в мае
Изображение к статье: Яичная скорлупа: как она полезна для растений и способы удобрения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Танк Leopard.
Бизнес
Изображение к статье: Мертвый кит Тимми у берегов Дании.
В мире животных
Изображение к статье: Мужчина у компьютера
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео