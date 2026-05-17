Клубника занимает важное место на участках многих дачников благодаря своему вкусу и полезным свойствам.

Если у клубники отсутствуют цветы, то и ожидать урожая не стоит.

Существует несколько причин, по которым клубника может не зацветать. Одной из них является поздняя посадка. Оптимальное время для высадки клубники — конец июля или начало августа.

Важно не только правильно посадить растение, но и выбрать подходящую глубину. У клубники есть так называемое «сердце», которое нельзя засыпать землей, так как оно отвечает за цветение.

При внесении удобрений необходимо соблюдать дозировку и избегать переусердствования. Избыточное количество азота может привести к тому, что клубника начнет «жировать» и откажется цвести.

Иногда вместо садовой клубники можно встретить сорную разновидность, которая никогда не зацветет, но быстро захватит участок.

Отсутствие цветков также может свидетельствовать о вырождении ремонтантной клубники. В таком случае потребуется удалить старые кусты и высадить новые.

Недостаток солнечного света негативно сказывается на будущем урожае клубники. Чрезмерная затененность может привести к тому, что клубника не зацветет.