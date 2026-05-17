Дружелюбная собака может показаться идеальным питомцем, но не все люди готовы к общению с животными.

Важно помнить, что отношение людей к собакам может быть разным.

Некоторые люди не любят собак, у других может быть страх перед ними. Также стоит учитывать, что некоторые незнакомцы могут проявить агрессию по отношению к вашему питомцу.

Методы отучения собаки от общения с незнакомцами

Эксперты утверждают, что без качественной дрессировки не обойтись. Важно отработать команду "Ко мне" до автоматизма. Ваш питомец должен реагировать на неё безукоризненно.

Если вы заметили, что собака тянет поводок к постороннему человеку, немедленно позовите её.

Более сложной является команда "Чужой". Она необходима для тех, кто отпускает собак без поводка. Ваш питомец не должен проявлять интерес к незнакомцам.

Дружелюбие — это хорошо, поэтому не стоит злить собаку или настраивать её против окружающих. Регулярно практикуйте предложенные команды.

Со временем ваша собака поймёт, что подходить к посторонним людям не следует, и проблема будет решена.