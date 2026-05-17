Улицы Риги запрудили тысячи марафонцев 4 1373

Дата публикации: 17.05.2026
LETA
Изображение к статье: Рижский марафон, девушка с флагом

В воскресенье утром тысячи марафонцев вышли на улицы Риги, начав главный и самый массовый день марафона.

Первыми на трассу отправились профессиональные бегуны, а вскоре после них стартовали и остальные участники.

В воскресенье праздник бега продолжается длинными дистанциями — полумарафоном, на который зарегистрировалось рекордное количество участников — 7142 бегуна, а также марафоном, который впервые соберёт 3569 участников. Впервые проходящие в этом году эстафеты “Signet Bank”, где участники вдвоём или вчетвером преодолевают полумарафон и марафон, собрали 223 команды.

Во второй половине дня, в 12:30, на дистанцию 10 километров планируют выйти 8022 участника, а крупнейшее беговое событие Балтии завершит самая массовая дистанция — 5,7 километра, старты которой пройдут в 14:30 и 15:30. В ней участвуют 11 538 бегунов, которые, как и участники длинных дистанций, пробегут мимо Памятника Свободы.

Как сообщалось ранее, на различные дистанции “Rimi Riga Marathon” в этом году зарегистрировались 46 313 участников из 116 стран, что стало рекордом по числу зарегистрированных бегунов и новым масштабом международного представительства, сообщили организаторы марафона.

В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна.

Праздник бега в субботу открыла Детская день с участием 9433 юных бегунов. В свою очередь, на чемпионат Латвии в беге на милю — DPD Mile Run, где Артурс Никлавс Медведс установил новый рекорд Латвии среди мужчин, в субботу утром зарегистрировались 6780 участников.

Марафон в Риге проводится с 1991 года.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
