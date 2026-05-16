Во Франции умер пес Лазар, которого считали самой старой собакой в мире 0 153

В мире животных
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции умер пес Лазар, которого считали самой старой собакой в мире

Во Франции в возрасте 30 лет умер той-спаниель по кличке Лазар, которого могли признать самой старой собакой в мире. История необычного пса-долгожителя растрогала тысячи людей после того, как его возраст подтвердили сразу в двух официальных реестрах. Об этом сообщает AFP со ссылкой на хозяйку Лазара.

Сотрудница благотворительной организации по защите животных Анн-Софи Мойон рассказала, что пса-долгожителя звали Лазар. Он родился 4 декабря 1995 года. Это был континентальный той-спаниель «со стоячими ушами-бабочками».

Большую часть своей жизни он провел с одной и той же хозяйкой, пока она не умерла, а затем его передали в приют. Когда Мойон и ее коллеги узнали о возрасте Лазара, они подумали, что «Лазар, возможно, самая старая собака в мире».

Они проверили дату его рождения в двух реестрах и заполнили документы, чтобы зарегистрировать его для возможной записи в книге Гиннеса.

Месяц назад Лазара забрала из приюта 29-летняя Офели Будоль. Изначально она намеревалась найти домашнее животное для своей матери, но решила оставить его себе.

Она буквально «влюбилась в животное, которое было на год старше ее».

В 30 лет и пять месяцев Лазар носил подгузники, уже не мог слышать и видеть и почти весь день спал. Но Будоль заявила, что он был «восхитительно энергичным и обаятельным», «нашим маленьким дедушкой».

По мнению редакции, история Лазара напоминает о том, насколько сильной может быть связь между человеком и животным. Даже в преклонном возрасте пес сумел подарить новым хозяевам тепло и радость, а его невероятное долголетие уже стало частью трогательной истории, которую запомнят далеко за пределами Франции.

Автор - Светлана Тихомирова
