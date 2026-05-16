При наезде на пешеходов в итальянском городе Модена пострадали восемь человек. По данным СМИ, водитель - итальянец марокканского происхождения. Он пытался скрыться с ножом в руке, но прохожим удалось его задержать.

В итальянском городе Модена мужчина за рулем автомобиля въехал в толпу людей, после чего пытался совершить нападение с ножом. Ранения получили восемь человек, у четверых из них диагностированы тяжелые травмы, всем потребовалась госпитализация. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает итальянское агентство ANSA.

По предварительным данным, озвученным мэром города Массимо Меццетти, автомобиль "выехал на тротуар, сбил велосипед", а затем - 55-летнюю женщину, прижав ее к витрине магазина. Отмечается, что она "получила самые тяжелые травмы, у нее раздавлены обе ноги".

Как рассказал один из свидетелей, машина перемещалась по центру города на скорости около 100 км/ч. После наезда на пешеходов водитель попытался скрыться, но за ним побежали несколько прохожих. В итоге организатор наезда напал на одного из преследователей с ножом, но прохожим удалось задержать его и передать полиции. Сейчас водителя допрашивают.

За рулем, как сказал мэр ANSA, был 30-летний мужчина североафриканского происхождения. Речь идет о 31-летнем гражданине Италии марокканского происхождения Салиме Эль-Кудри, пишет газета il Resto del Carlino из соседней с Моденой Болоньи.

По информации издания, в момент наезда он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Сообщается также, что водитель родился в провинции Бергамо, успел получить экономическое образование и жил в районе Модены. Ранее проблем с законом у него не было.

Наезд на пешеходов в Модене прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она назвала произошедшее "чрезвычайно серьезным инцидентом". "Я выражаю сочувствие пострадавшим и их семьям. Еще я благодарю граждан, которые мужественно вмешались, чтобы остановить преступника, а также правоохранительные органы за их оперативную реакцию", - сказала глава правительства.

Мелони сообщила, что обсудила наезд на пешеходов с мэром Модены и что "находится в постоянном контакте" с местными властями. "Я уверена, что преступник понесет полную ответственность за свои действия", - подчеркнула премьер-министр.

Вице-премьер Италии и лидер правоконсервативной партии "Лига" Маттео Сальвини подтвердил личность водителя, отметив, что тот - представитель "второго поколения мигрантов", сообщает "Немецкая волна".