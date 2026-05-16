В центре Лондона прошли масштабные акции ультраправых и пропалестинских активистов, собравшие тысячи участников и одну из крупнейших полицейских операций последних лет. На фоне напряженной обстановки власти вывели на улицы более 4 тысяч сотрудников полиции, задействовав дроны, конную полицию и системы распознавания лиц.

В субботу в Лондоне на фоне значительного присутствия полиции тысячи людей собрались на марш, организованный ультраправым активистом Томми Робинсоном, и на контрдемонстрацию, которая слилась с пропалестинским протестом.

В столицу было стянуто более 4 тысяч полицейских, которые контролируют так называемую "стерильную зону" между двумя маршами. Правоохранители также используют дроны, лошадей и собак, а бронированные машины находятся в режиме готовности.

Столичная полиция назвала эту операцию одной из самых масштабных за последние годы.

Помимо протестов, десятки тысяч футбольных болельщиков направляются к стадиону "Уэмбли" на финал Кубка Англии, который состоится в субботу во второй половине дня.

Участники марша "Unite the Kingdom", организованного Робинсоном, двинулись маршем на Парламентскую площадь. Многие из них размахивали флагами Великобритании, а из толпы раздавались крики "Мы хотим, чтобы Стармер ушел".

Некоторые протестующие были в красных кепках с надписью "Make England Great Again" ("Вернем Англии величие"). Среди них были как те, кто хочет, чтобы нынешнее правительство ушло в отставку, так и те, кто считает, что сегодня в Великобритании дискриминируют белых людей, в частности представителей белого рабочего класса.

Отдельный пропалестинский марш начался в Кенсингтоне. Среди участников акции можно было увидеть флаги и плакаты с лозунгами, в частности "Уничтожить ультраправых" и "Освободить палестинских заложников".

Накануне маршей заместитель помощника комиссара полиции Лондона Джеймс Гарман заявил, что полицейская операция обойдется силам правопорядка в 4,5 млн фунтов стерлингов.

Полиция Лондона заявила, что риски заставили ее ввести "высший уровень контроля", включая использование камер распознавания лиц в реальном времени.

Напомним, что Великобритания отказала во въезде Петру Быстроню, депутату Европарламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии", который должен был принять участие в митинге ультраправых в Лондоне.

По мнению редакции, происходящее в Лондоне показывает, насколько глубокими становятся политические и общественные противоречия в Европе. Одновременно растет напряжение вокруг миграции, войны на Ближнем Востоке и внутренней политики западных стран, а массовые акции все чаще требуют беспрецедентных мер безопасности и превращаются в испытание для властей и общества.