Лондон - чей? Уроженец Украины вошел в топ-3 богатейших граждан Британии

Дата публикации: 16.05.2026
Уроженцы стран бывшего СССР заняли четыре строчки в топ-10 самых богатых жителей Великобритании. Соответствующий список опубликован изданием The Times.

Третье место досталось уроженцу Украины Леонарду Блаватнику, владельцу промышленного холдинга Access Industries с состоянием около £27 млрд.

На седьмой позиции авторы рейтинга разместили Николая Сторонского, сооснователя финтех-платформы Revolut, родившегося в подмосковном Долгопрудном и переехавшего в Великобританию в 2006 году. Сегодня его капитал оценивается в £16,5 млрд.

Восьмую строчку с состоянием £16 млрд занял Алекс Герко, основатель трейдинговой компании XTX Markets. Выходец из Москвы получил британское гражданство в 2016 году.

Замыкают десятку братья Игорь и Дмитрий Бухманы — создатели игрового холдинга Playrix с совокупным состоянием свыше £14 млрд.

Автор - Андрей Хазов
