Нам только кажется, что мы сами принимаем решения и определяем свою судьбу. На самом деле люди напоминают марионеток, которых дергают за ниточки. Кто же кукловод? Наши клоны, расположенные в других измерениях, считает физик из Оксфордского университета Влатко Ведрал. Свою концепцию он изложил в журнале Popular Mechanics.

Свободна ли моя воля?

У каждого из нас есть свобода воли (или мы так думаем). Передо мной лежит книга. Я могу перевернуть страницу, а могу не переворачивать. Хозяин - барин.

Но с точки зрения классической физики Ньютона никакой свободы воли у меня нет. Все предопределено в момент «творения» Вселенной. Зная координаты всех атомов и силы, которые на них действуют, я могу вычислить ход любых событий в прошлом и будущем. Поскольку физика Ньютона движет наши ракеты, она, очевидно, работает, и ее нельзя игнорировать.

Противоречие между свободой воли и детерминизмом (предопределенностью) осознавалось еще в XVIII веке. Но с особой остротой вопрос встал в ХХ веке, когда квантовая механика показала: у нас воли, может, и нет, а у элементарных частиц, вроде фотонов, она есть! Мы можем вычислить поведение пучка света, состоящего из миллиардов фотонов, но поведение одного-единственного – нет. В нашем распоряжении сплошные вероятности. Всегда есть вероятность, что фотон не отразится от зеркала, а пройдет его насквозь. И кажется, что он «сам решает», как поступить.

Дальше-больше, появились подозрения, что у фотонов и электронов в самом деле есть «сознание». Так, частицы ведут себя совершенно иначе, если на них смотрит ученый-экспериментатор. Они как будто знают об этом, и тщательно соблюдают законы природы тогда и только тогда, когда за ними следят. Это называется «эффект наблюдателя».

Все это попахивало мистикой и требовало объяснений.

Голос иных миров

Спасение пришло от «отца квантовых вычислений», британца Дэвида Дойча, который в 1997 году выпустил нашумевшую книгу «Структура реальности».

Все дело в том, объясняет Дойч, что Вселенная не одна. Их бесконечное количество, и они как бы вложены одна в другую. Мы никогда не попадем в иную Вселенную по заказу, и в то же время мы постоянно путешествуем по иным мирам, скачем по Вселенным. Как так?

Скажем, вы думаете, поехать сегодня на трамвае, или пройтись пешком. И выбираете трамвай. Молниеносно вы отправляетесь в ту Вселенную, где вы едете сегодня на трамвае. Но одновременно существует иная Вселенная, где вы пошли пешком. Они могут быть неотличимы (великое ли дело, на чем до работы добираться), а могут кардинально расходиться. Скажем, вы пошли пешком, познакомились по дороге с девушкой, женились, родили детей, и переехали в другой город. Ничего этого не будет, если вы поедете на трамвае, представляете? Но где-то все это есть.

Итак, у нас уже есть две версии вас, но на самом деле их бесконечно много. Ведь любой, даже незначительный выбор (чай или кофе; в шапке или без; пораньше спать или почитать) создает ваши клоны и отправляет их в свои Вселенные. И в тех, других мирах то же самое. Мы подолгу не задерживаемся нигде. Но в результате личность, ваше Я, распадается на триллионы «нитей судьбы», и где-то вы просто не родились, а где-то гений и миллиардер.

Теперь никакой мистики

Причем тут электроны и фотоны, с которых мы начали свой рассказ?

Дело в том, что концепция множественных Вселенных непринужденно объясняет их поведение безо всякой мистики. Фотон, приближаясь к зеркалу, ничего не «решает». Он или отразится, как все, и попадет в одну Вселенную, или, если может, пройдет насквозь, и попадет в другую. Квантовые события создают как бы «дрожание Бытия», и мы, люди, деревья, машины, планеты, как бы «дрожим» вместе с микромиром тоже, что и позволяет нам путешествовать между мирами.

Свобода воли у нас есть, но физика Ньютона не пострадала. В каждой конкретной Вселенной все предопределено, как он и говорил. Это мы скачем из одной в другую. Вот как все хорошо у Дэвида Дойча получилось.

Парадокс солнечных очков

Внимательный читатель, однако, заметил, что как-то в стороне остался «эффект наблюдателя», самое интригующее, что есть в квантовой механике. Почему элементарные частицы ведут себя иначе, если на них «смотрят»?

Именно это объясняет продолжатель Дэвида Дойча, оксфордский физик Влатко Ведрал. Знаете поговорку, «если всматриваться в бездну, она начнет смотреть на вас»? Так вот, Ведрал ставит «эффект наблюдателя» с ног на голову. Это не фотон нервничает и меняется, когда за ним присматривает экспериментатор. Это экспериментатор меняется, наблюдая за фотоном, а тот как был, так и остался.

Вот так поворот.

Ведрал объясняет «на пальцах»: солнечный день, вы на пляже и обозреваете пространство через темные очки. Фотоны Солнца, падающие на ваши очки, или проходят сквозь них, или поглощаются, как уж кому повезет. Вы на них не влияете никак, хотя, согласно традиционной трактовке, вы «наблюдатель». А вот они на вас очень даже. Что вы увидите благодаря фотонам? Заурядный пляж с лепящими куличики детьми и скучающими мамами? Или девушку, с которой есть шанс познакомиться? В зависимости от этого события могут принять совершенно разный оборот. А ведь никакого пляжа, и никакой девушки вы на самом деле «не видите». Вы имеете дело с фотонами, и только с ними. Значит, это они «вертят» вами, и они предопределяют вашу судьбу, а не вы – их.

Конечно, это только аналогия и объяснение «по-простому», на самом деле, эффект намного тоньше. Но суть ясна.

Незримые кукловоды

От перестановки таких слагаемых сумма очень даже меняется, и вот главное следствие трактовки Ведрала: бесконечные копии вас, образующиеся в иных Вселенных, продолжают воздействовать на вас и определять вашу судьбу. В отличие от концепции Дойча, копии не расходятся навсегда по своим орбитам. Тот вы, который пойдет пешком и встретит свою судьбу, будет подспудно влиять на того, который просто поедет на трамвае.

И вот как это работает: «копии» вашей личности, образующиеся в момент квантового взаимодействия, оказываются, как говорят физики, «запутанными».

Запутанность – это особое квантовое состояние, когда между двумя частицами, некогда едиными, остается некая связь, даже если их растащить по разным краям Галактики. Интересно, что информация о такой связи хранится не в них самих, и не «между» ними, а где-то еще (в ноосфере?). Если что-то происходит с одной частицей, мгновенно (да, быстрее света) реагирует и вторая. Явление даже применяется в народном хозяйстве, например, для создания идеально защищенных каналов связи.

Теперь вообразите, что запутаны не какие-то электроны, а вы со своей копией. Ваша копия в иной Вселенной поступила в престижный вуз, а вы ходите, мнетесь, себя никак не найдете. И вдруг какая-то тоска, что ли, неловкость, смутное ощущение, что жизнь проходит зря и «надо что-то делать». Это ваша копия подает сигнал вам: соберись, тряпка.

Элементы реальности, закодированные в квантовых объектах, являются фундаментальными, и вы - в этой реальности и других - формируетесь каждый раз, когда наблюдаете за ними, - пишет Влатко Ведрал.

Коммуникация с иными мирами

Все это выглядит фантастикой, но все-таки является наукой. Так, «эффект наблюдателя» наблюдается, простите за тавтологию, во всех лабораториях мира, да и квантовая запутанность проверена не раз. Частицы запутывали, разделяли, и их «дружба» доходит до того, что, если одними частицами осветить объект, те, другие, за тысячи километров от лаборатории, начинают «рисовать» тот же самый объект, хотя они его в глаза не видали. На этой основе создаются фотоаппараты, которые «снимают невидимое» (пока, конечно, в лабораториях).

Но одно дело явления, другие – их объяснения, то есть теории. Концепция многих Вселенных Дэвида Дойча принимается далеко не всеми. Влатко Ведрал вот принял, и это серьезный союзник престарелому ученому (самому Дойчу сейчас 75 лет). Ведрал – серб, некогда вундеркинд из Белграда, сделавший блестящую карьеру в Оксфорде. Автор 500 статей, лауреат множества премий. Что, если он прав?

Теорию многих Вселенных критикуют в основном за непроверяемость. Но выкладки Влатко Ведрала, похоже, дают надежду проверить. Если связь между мирами есть, и она описывается давно известными уравнениями запутанности, почему бы не выстроить мост между мной и моим клоном? В фантастике люди встречаются с собой в детстве (и предостерегают от ошибок), а тут еще круче.

От такой перспективы кружится голова, но наука на то и есть, чтобы удивлять.