Немецкая радиостанция Deutschlandfunk в передаче «Europa heute» взяла прямое интервью у журналиста Петера Савицкого, находящегося на учениях «Весенний шторм». Он проговорился, что в Эстонии дислоцировано всего 2000 иностранных солдат и у страны нет собственной истребительной авиации.

Корреспондент Deutschlandfunk по Восточной Европе Петер Савицкий отметил, что в Литве присутствие НАТО значительно масштабнее. В частности, в Литве будет размещена немецкая танковая бригада, в то время как в Эстонии иностранные войска размещаются на ротационной основе всего на несколько месяцев.

«В настоящее время в Эстонии находятся 2000 иностранных солдат НАТО», — отметил Савицкий, добавив, что патрулированием воздушного пространства Балтии занимаются союзники, поскольку у Эстонии, в том числе по экономическим причинам, нет собственных истребителей.

Савицкий рассказал немецким радиослушателям, что учения «Весенний шторм» проходят всего в 30 километрах от российской границы, и одна из их целей — сдерживание возможной агрессии со стороны России. По его оценке, на нынешних учениях гораздо большую роль, чем раньше, играют беспилотники, искусственный интеллект и уроки, извлеченные из войны в Украине.

По словам Савицкого, в Эстонии в то же время раздаются голоса политиков, которые считают присутствие союзников недостаточным и хотели бы, по примеру Литвы, видеть в стране более крупное подразделение НАТО на постоянной основе.

В то же время присутствовавшие на учениях французские солдаты отметили, что у системы ротации есть и положительная сторона: она позволяет большему числу военнослужащих из стран НАТО понять ситуацию с безопасностью в странах Балтии и осознать исходящую от России угрозу.