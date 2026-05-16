Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько у вас солдат и истребителей? Немецкое радио раскрыло военную тайну Эстонии 1 852

В мире
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница Латвии и Эстонии.

Граница Латвии и Эстонии.

ФОТО: dreamstime

Немецкая радиостанция Deutschlandfunk в передаче «Europa heute» взяла прямое интервью у журналиста Петера Савицкого, находящегося на учениях «Весенний шторм». Он проговорился, что в Эстонии дислоцировано всего 2000 иностранных солдат и у страны нет собственной истребительной авиации.

Корреспондент Deutschlandfunk по Восточной Европе Петер Савицкий отметил, что в Литве присутствие НАТО значительно масштабнее. В частности, в Литве будет размещена немецкая танковая бригада, в то время как в Эстонии иностранные войска размещаются на ротационной основе всего на несколько месяцев.

«В настоящее время в Эстонии находятся 2000 иностранных солдат НАТО», — отметил Савицкий, добавив, что патрулированием воздушного пространства Балтии занимаются союзники, поскольку у Эстонии, в том числе по экономическим причинам, нет собственных истребителей.

Савицкий рассказал немецким радиослушателям, что учения «Весенний шторм» проходят всего в 30 километрах от российской границы, и одна из их целей — сдерживание возможной агрессии со стороны России. По его оценке, на нынешних учениях гораздо большую роль, чем раньше, играют беспилотники, искусственный интеллект и уроки, извлеченные из войны в Украине.

По словам Савицкого, в Эстонии в то же время раздаются голоса политиков, которые считают присутствие союзников недостаточным и хотели бы, по примеру Литвы, видеть в стране более крупное подразделение НАТО на постоянной основе.

В то же время присутствовавшие на учениях французские солдаты отметили, что у системы ротации есть и положительная сторона: она позволяет большему числу военнослужащих из стран НАТО понять ситуацию с безопасностью в странах Балтии и осознать исходящую от России угрозу.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Эстония #Литва #искусственный интеллект #безопасность #беспилотники #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Парад секс-меньшинств
Изображение к статье: Потусторонние силы
Изображение к статье: Лондон
Изображение к статье: Учения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика
В мире
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео