«Хотел заранее купить авиабилеты для поездки к родственникам за границу. Поездка планируется в августе. До недавнего времени пользовался услугами национального авиаперевозчика airBaltic, и хотел бы воспользоваться ими и на этот раз.

Однако в интернете пишут (а в Сейме много говорят), что airBaltic испытывает трудности и вообще находится чуть ли не на грани банкротства.

В связи с этим у меня несколько вопросов:

Если я приобрету билеты заранее (то есть, сейчас), а национальная авиакомпания до августа обанкротится, мне вернут деньги за билеты? Если возврат денег за билет предполагается — каким образом и в каком порядке это произойдет? С учетом, что airBaltic почти на 90 процентов является государственным предприятием, гарантирует ли государство возврат денег, потраченных на билет? И как будет обеспечен мой перелет к родственникам, если в августе самолеты airBaltic вдруг перестанут летать?

Или все же покупать билеты на рейсы какой-нибудь другой авиакомпании — от греха подальше? Думаю, этот вопрос волнует сегодня многих — особенно накануне летних отпусков. Читатель газеты «Сегодня НЕДЕЛЯ».

airBaltic: все будет хорошо

Комментарий отдела корпоративной коммуникации АО Air Baltic Corporation:

– Латвийская авиакомпания airBaltic в настоящее время в соответствии с планом начинает выполнять летнюю программу полётов. В то же время компания очень внимательно следит за ситуацией с ценами на топливо, общим спросом на авиаперевозки, а также за операционной эффективностью каждого рейса.

При этом следует подчеркнуть, что авиакомпания не комментирует спекуляции в публичном пространстве, но, как уже упоминалось ранее, продолжает работу и обеспечивает выполнение полётов.

Сложная ситуация на рынке топлива влияет не только на airBaltic, но и на авиакомпании по всему миру. Затраты на топливо являются одним из наиболее существенных внешних факторов в авиации, поэтому компания поддерживает регулярную связь с поставщиками топлива и адаптируется к развитию событий.

Если в запланированном расписании полетов возникнут какие-либо изменения, пассажиры будут проинформированы в соответствии с действующим порядком, и им будут предложены альтернативы — другой рейс, изменение даты поездки или возврат денежных средств.

Более подробная информация о действиях в случае отмены рейса доступна на сайте airBaltic в разделе часто задаваемых вопросов.

...Заглянув в упомянутый раздел, мы узнали, что в случае отмены рейса авиакомпания предлагает пассажирам одну из следующих возможностей:

выбрать другой маршрут (если возможно), чтобы добраться до выбранного пункта назначения в тот же день;

выбрать равнозначный рейс airBaltic;

изменить дату вылета;

получить возврат средств в виде подарочной карты;

получить возврат средств тем же способом оплаты, который был использован при покупке билета.

Министерство: спрашивайте у ЕС

Вопрос читателя по поводу гарантий государства – с учетом, что airBaltic почти на 90 процентов является государственным предприятием, – мы также направили в Министерство сообщения. Ответ отдела коммуникации был краток:

– В Латвии действуют нормативные акты ЕС, которые определяет порядок действий и обязательства авиакомпаний в случаях отмены рейсов. Более конкретную информацию, связанную с изменениями и компенсациями за приобретённые билеты, как и до сих пор, может предоставить сама авиакомпания.

...Об ответственности за обязательства компании в случае, если опасения клиентов, связанные с циркулирующими «спекуляциями в публичном пространстве», станут печальной реальностью, в Министерстве сообщения ничего не сказали.

ЦЗПП: возврат денег не гарантирован

В свою очередь, представитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Линда Алсиня дала такое пояснение:

– В распоряжении ЦЗПП нет информации о финансовом состоянии Air Baltic Corporation. Однако если у какого-либо коммерсанта, в том числе у предприятия с долевым участием государства, возникают проблемы с платежеспособностью, применяются положения Коммерческого закона, Закона о неплатежеспособности, а также другие специальные нормативные акты.

В сфере авиаперевозок отсутствует специальное регулирование, которое обеспечивало бы защиту денежных средств, уплаченных потребителями, в случае проблем с платежеспособностью поставщика услуг. В случае неплатежеспособности потребитель имеет право заявить требование кредитора в общем порядке. Если будет принято решение обеспечить возврат денежных средств, уплаченных потребителями за билеты, также будет установлен порядок, в котором этот процесс будет осуществляться.

В настоящее время решение о том, что Латвия гарантирует возврат денег за билеты, не принято. Согласно Регламент (ЕС) № 261/2004 Европейского парламента и Совета (от 11 февраля 2004 года), устанавливающему общие правила компенсации и помощи пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки рейсов, или если перевозчик отменяет рейс, он обязан предложить пассажиру альтернативный рейс или возврат денежных средств за приобретённые билеты.

Непредвиденные обстоятельства, влияющие на выполнение рейсов, могут возникнуть у любого перевозчика. Если у потребителей есть опасения по поводу приобретённого рейса, ЦЗПП рекомендует оформлять туристическую страховку, выбирая соответствующее страховое покрытие, включающее отмену или задержку рейса и т.п.