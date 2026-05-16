«Я не сдамся!» Кулбергс уверен, что ему удастся создать правительство

Политика
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс

Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс

Кандидат в премьеры предупреждает: летом правительству отдыхать не придется.

И хотя многие эксперты полагают, что у Андриса Кулбергса "невозможная миссия", он сам сегодня вечером в эфире программы ЛТВ Panorāma заявил, что "не сдастся" и постарается как можно скорее сформировать правительство. Первые консультации пройдут уже в понедельник.

Кандидат в премьеры Кулбергс в прямом телеэфире несколько раз говорил о необходимости пересмотреть расходы бюджета и прежде всего оценить, а нельзя ли урезать расходы на госзакупки. Кулбергс напомнил, что в госуправлении на премии и бонусы тратится в год 264 миллиона. Понятно, что эту расходную часть бюджета тоже следует пересмотреть.

В прямом эфире он еще раз призвал потенциальных партнеров по коалиции отложить в сторону эмоции и начать работать.

#выборы #бюджет #коалиция #реформы #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
