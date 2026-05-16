На пост нового премьер-министра Латвии выдвинут Андрис Кулбергс - кто это такой?

Политика
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Ринкевич подписывает распоряжение о выдвижении Андриса Кулбергса на пост премьер-министра ЛР.
ФОТО: president.lv

Президент государства Латвии Эдгар Ринкевич принял решение поручить формирование нового правительства депутату от Объединенного списка Андрису Кулбергсу.

Кулбергс был выдвинут соратниками по партии в пятницу как кандидат на должность премьер-министра.

Андрис Кулбергс родился в 1979 году, учился в Рижской 50-й средней школе и Рижской коммерческой школе. В 2022 году он получил степень бакалавра в области международного бизнеса в Таллинском международном университете Конкордия.

В течение своей бизнес-карьеры он работал в различных компаниях. С начала 2000-х годов был руководителем маркетинговых программ в SIA «Lattelecom», исполнительным директором SIA «Auto Torino», региональным руководителем «Auto Group Baltic» в Латвии, исполнительным директором «Baltic Motors Ltd.», руководителем латвийского подразделения группы компаний «Inchcape», а также председателем правления «VK Development».

На парламентских выборах 2022 года Кулбергс был избран депутатом Сейма. Он также баллотировался на выборах в Европейский парламент в 2024 году от политической организации «Объединенный список», но не был избран. В Сейме он является председателем подкомиссии по развитию инновационной экосистемы, а также работает в Комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике и в Комиссии по публичным расходам и ревизии.

Декларация должностного лица показывает, что в прошлом году Кулбергс получил за работу в парламенте 83 005 евро, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

Кулбергс указал 11 принадлежащих ему транспортных средств, включая ретро-автомобили. В конце прошлого года политику принадлежал один объект недвижимости в Риге, а ещё один объект в столице находился в его совместной собственности. Ему принадлежало 975 акций британской компании по дистрибуции, розничной торговле и сервису автомобилей «Inchcape plc» общей номинальной стоимостью 7 795 фунтов стерлингов (около 9 426 евро). Также ему принадлежало 200 долей в SIA «VK Development» на сумму 2 800 евро.

На конец прошлого года депутат задекларировал безналичные накопления в размере 14 794 евро.

Напомним, что премьер-министр Эвика Силиня объявила об отставке в четверг, а ранее освободила от должности министра земледелия Армандс Краузе. До этого Силиня отправила в отставку министра обороны Андриса Спрудса – в связи с инцидентами с дронами в Латгалии.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
