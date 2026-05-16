Крупнейшие музеи мира продолжают восстанавливать посещаемость после пандемийного спада и вновь привлекают миллионы посетителей. Согласно свежему исследованию The Art Newspaper, в 2025 году многие ведущие культурные площадки значительно увеличили количество гостей и приблизились к допандемийным показателям.

Одним из самых посещаемых музеев мира вновь стал парижский Лувр, который сохраняет лидерские позиции среди художественных музеев. Высокий интерес также показали Британский музей в Лондоне, музеи Ватикана, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Национальный музей Кореи в Сеуле.

Эксперты отмечают, что рост посещаемости связан сразу с несколькими факторами. Люди стали активнее путешествовать, а сами музеи начали делать ставку на масштабные выставки, цифровые технологии, интерактивные пространства и более современный подход к работе с аудиторией.

Особенно заметный рост показывают азиатские музеи, где интерес к культурному досугу продолжает увеличиваться из года в год. Кроме того, многие учреждения смогли привлечь молодую аудиторию благодаря социальным сетям и специальным мультимедийным проектам.

Отдельное внимание исследователи уделили временным выставкам. Именно крупные международные экспозиции часто становятся главным драйвером роста посещаемости и формируют туристический поток в крупнейшие культурные центры мира.

При этом специалисты подчеркивают, что музеи постепенно превращаются не только в места хранения искусства, но и в современные общественные пространства для общения, образования и отдыха. Многие площадки расширяют программы лекций, концертов и интерактивных мероприятий для посетителей разных возрастов.

По мнению редакции, интерес к музеям показывает, что даже в эпоху цифровых технологий люди по-прежнему нуждаются в живом культурном опыте и эмоциональных впечатлениях. Вероятно, именно сочетание искусства, технологий и атмосферы делает современные музеи вновь важной частью городской жизни и мирового туризма.