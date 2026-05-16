Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто быстрее: Байба Браже сравнила скорость улитки и скорость армии Путина 8 3444

Политика
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улитка.

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Байба Браже встретилась в Эстонии с НАТО-вским генералом Инго Герхарцем и поделилась своими подсчетами расстояний, преодолеваемого улитками и солдатами.

Оценивая нынешние военные возможности России, министр заявила, что Украина перехватила инициативу.

«Сказать, что российская армия продвигается со скоростью улитки, было бы оскорблением для улиток. Если бы улитка начала движение из Авдеевки в феврале 2022 года и направилась на запад, сейчас она уже достигла бы Чехии, в то время как Россия всё ещё застряла в Донбассе», — заявила Браже.

Действительно, расстояние между Чехией и Донбассом составляет 1600-1700 км. Улика ползет со скоростью 800-1200 метров в сутки и, таким образом, ей понадобилось бы 4-6 лет, чтобы доползти до Чехии.

Другое дело, что садовые улитки живут по 1–3 года. То есть финишировать в Праге могли бы дети или внуки улитки, стартовавшей в Донбассе.

Выступая на конференции покойного экс-президентом Эстонии Леннарт Мери (правил в 1992–2001 годах), латвийская и.о. министра Браже объявила четыре главных направления укрепления европейской безопасности:

усиление военных возможностей Европы и оборонной промышленности, расширение присутствия сил НАТО на восточном фланге, продолжение долгосрочной поддержки Украины, а также ослабление России с помощью санкций и политического давления.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Украина #санкции #безопасность #конференция #Байба Браже #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
13
2
3
5
0
4

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Айнарс Шлесерс и рекламные плакаты
Изображение к статье: Депутат Сейма Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Изображение к статье: Президент Ринкевич подписывает распоряжение о выдвижении Андриса Кулбергса на пост премьер-министра ЛР.
Изображение к статье: Депутат Сейма Андрис Кулбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика
В мире
Изображение к статье: Лондон под усиленной охраной: тысячи ультраправых и пропалестинских активистов вышли на улицы
В мире
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео