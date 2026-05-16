Исполняющая обязанности министра иностранных дел Байба Браже встретилась в Эстонии с НАТО-вским генералом Инго Герхарцем и поделилась своими подсчетами расстояний, преодолеваемого улитками и солдатами.

Оценивая нынешние военные возможности России, министр заявила, что Украина перехватила инициативу.

«Сказать, что российская армия продвигается со скоростью улитки, было бы оскорблением для улиток. Если бы улитка начала движение из Авдеевки в феврале 2022 года и направилась на запад, сейчас она уже достигла бы Чехии, в то время как Россия всё ещё застряла в Донбассе», — заявила Браже.

Действительно, расстояние между Чехией и Донбассом составляет 1600-1700 км. Улика ползет со скоростью 800-1200 метров в сутки и, таким образом, ей понадобилось бы 4-6 лет, чтобы доползти до Чехии.

Другое дело, что садовые улитки живут по 1–3 года. То есть финишировать в Праге могли бы дети или внуки улитки, стартовавшей в Донбассе.

Выступая на конференции покойного экс-президентом Эстонии Леннарт Мери (правил в 1992–2001 годах), латвийская и.о. министра Браже объявила четыре главных направления укрепления европейской безопасности:

усиление военных возможностей Европы и оборонной промышленности, расширение присутствия сил НАТО на восточном фланге, продолжение долгосрочной поддержки Украины, а также ослабление России с помощью санкций и политического давления.