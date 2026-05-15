Незаменимая? Президент Ринкевич пока не знает, на кого поменять отставленного премьера Силиню 2 841

Политика
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвика Силиня.
ФОТО: LETA

Правительственный кризис продолжается. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу выслушал мнение представителей фракций Сейма о моделях правительственной коалиции и возможных кандидатах на пост премьер-министра.

Переговоры не принесли ясности относительно формирования правительства. Не найден и кандидат (кандидатка) на пост премьера. Таким образом, исполнять обязанности главы правительства продолжит Эвика Силиня.

Президент продолжит консультации завтра в субботу, 16 мая, в Рижском замке, повторно встретившись со всеми делегированными представителями фракций Сейма.

Завтра же в 16:00 Ринкевич обещал выступить с заявлением, на котором может быть назван новый премьер.

Как сообщал bb.lv, формально из трех партий будущей коалиции больше всего голосов в Сейме у Союза зеленых и крестьян. Однако в свете "скандала деревообработчиков" президент может не рискнуть выдвинуть в премьеры кандидата от "зеленых крестьян В. Валайниса.

В этом случае хорошие шансы есть у кандидата от Объединенного списка Андриса Кулбергса.

#президент #Сейм #Латвия #партии #коалиция #правительство #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
