Министерство юстиции и цифровых технологий готовит поправки, ужесточающие наказания за экологические правонарушения и в разы повышающие максимальные штрафы для предприятий.

Согласно законопроекту, максимальный штраф за создание пожарной опасности в природе вырастет с 3200 до 200 000 евро. До такой же суммы, то есть до 200 000 евро, увеличится и максимальное наказание за правонарушения, наносящие ущерб растительности.

Наиболее существенное изменение коснется нарушения требований к транспортировке, хранению или переработке природных ресурсов — в этом случае максимальный штраф увеличится с 3200 до 400 000 евро. За нарушение требований по ведению учета природопользования или загрязнения максимальный штраф вырастет с 2000 до 100 000 евро.

Изменения коснутся в первую очередь предприятий и других юридических лиц. Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующие размеры штрафов уже не являются достаточно эффективными, поскольку в последний раз они менялись почти 15 лет назад, а за это время обороты и прибыль компаний значительно выросли.

Помимо ужесточения денежных штрафов, предлагается также предоставить суду возможность назначать за экологические правонарушения запрет на деятельность на срок до трех лет и запрет на предпринимательскую деятельность на срок от одного года до пяти лет.

Цель поправок — сделать нарушения, наносящие вред окружающей среде, значительно более рискованными для предприятий и сократить число ситуаций, в которых несоблюдение требований может оказаться экономически более выгодным, чем их выполнение.