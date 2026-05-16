Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В соседней Эстонии вводят штраф до 400 тысяч евро. Это за что же такое счастье? 0 1370

Бизнес
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Балтия

Министерство юстиции и цифровых технологий готовит поправки, ужесточающие наказания за экологические правонарушения и в разы повышающие максимальные штрафы для предприятий.

Согласно законопроекту, максимальный штраф за создание пожарной опасности в природе вырастет с 3200 до 200 000 евро. До такой же суммы, то есть до 200 000 евро, увеличится и максимальное наказание за правонарушения, наносящие ущерб растительности.

Наиболее существенное изменение коснется нарушения требований к транспортировке, хранению или переработке природных ресурсов — в этом случае максимальный штраф увеличится с 3200 до 400 000 евро. За нарушение требований по ведению учета природопользования или загрязнения максимальный штраф вырастет с 2000 до 100 000 евро.

Изменения коснутся в первую очередь предприятий и других юридических лиц. Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующие размеры штрафов уже не являются достаточно эффективными, поскольку в последний раз они менялись почти 15 лет назад, а за это время обороты и прибыль компаний значительно выросли.

Помимо ужесточения денежных штрафов, предлагается также предоставить суду возможность назначать за экологические правонарушения запрет на деятельность на срок до трех лет и запрет на предпринимательскую деятельность на срок от одного года до пяти лет.

Цель поправок — сделать нарушения, наносящие вред окружающей среде, значительно более рискованными для предприятий и сократить число ситуаций, в которых несоблюдение требований может оказаться экономически более выгодным, чем их выполнение.

×
Читайте нас также:
#Эстония #штрафы #экология
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Акции Boeing упали на 4% после новостей о заказе 200 самолетов для Китая
Изображение к статье: Европейский сельскохозяйственный пейзаж
Изображение к статье: Янис Наглис
Изображение к статье: Trump International Hotel & Tower.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика
В мире
Изображение к статье: Лондон под усиленной охраной: тысячи ультраправых и пропалестинских активистов вышли на улицы
В мире
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео