В преддверии сезона Минздрав провел первые проверки качества воды на всех официальных пляжах страны.

Результаты анализов подтвердили, что качество воды во всех официальных морских и внутренних местах для купания соответствует требованиям, а микробиологическое загрязнение ни в одном из образцов не обнаружено.

В этом сезоне список официальных пляжей пополнили ещё два места для купания — карьер Болдерая в Риге и пруд Марас в Кулдиге. Таким образом, сейчас в Латвии насчитывается 61 официальное место для купания.

Чтобы обеспечить безопасный отдых у воды, специалисты Инспекции здравоохранения до 15 сентября будут ежемесячно проверять качество воды на всех официальных пляжах. Проверки включают лабораторные анализы и визуальную оценку состояния воды.

В лабораториях определяют два важных микробиологических показателя — концентрацию кишечной палочки Escherichia coli (E.coli) и кишечных энтерококков. Эти показатели помогают своевременно выявить возможное фекальное загрязнение и наличие потенциально опасных бактерий и вирусов.

Во время визуальных проверок специалисты оценивают цвет воды, наличие мусора, нефтепродуктов, а также следят за риском размножения сине-зелёных водорослей.

Если результаты анализов покажут несоответствие качества воды требованиям, Инспекция здравоохранения введёт ограничения — рекомендацию не купаться или официальный запрет на купание. Информация об этом будет размещаться на информационных стендах пляжей и на сайте ведомства.

С началом сезона особую осторожность при купании призывают соблюдать детей, пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.