«Они в шатком положении». Братская Эстония призвала отказаться от переговоров с Россией 0 527

Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Маргус Цахкна

Россия находится в «шатком положении», поэтому необходимо продолжить давить на нее санкциями, а не активизировать переговоры, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказать давление на Россию», — сказал он в субботу в кулуарах конференции Леннарта Мери, посвященной вопросам внешней политики и безопасности, в Таллинне (цитата по Bloomberg). По словам министра, РФ активизировала контакты с европейскими странами на фоне ослабления своей экономики и тупика на фронте в Украине.

Ранее председатель Евросовета Антонио Кошта заявлял о наличии «потенциала» для переговоров с Москвой, а президент Владимир Путин со свой стороны сообщал, что видит в качестве потенциального переговорщика от ЕС своего давнего друга и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. «Мы не очень позитивно оцениваем» идею о том, что «все бросились в Москву с мыслью: «Давайте начнем переговоры, потому что Россия ослабла», — сказал Цахкна. «Сейчас не время [для этого]», — подчеркнул он. Представитель Эстонии также заметил, что у Путина заканчиваются возможности и западные санкции дают свои плоды.

Цахкна добавил, что внутри России на фоне продолжающейся пятый год войны растет недовольство из-за перебоев в работе мобильного интернета и экономического спада, а также напомнил об урезанном формате военного парада Победы в Москве 9 мая как о потенциальных признаках уязвимости.

«Тональность изменилась. Все понимают, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы надавить на Россию. Если смотреть на картину в целом, мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении», — заключил министр.

Ранее он заявлял, что НАТО нанесет удары вглубь российской территории, если Кремль решит напасть на страны Балтии: «Мы принесем войну в Россию. Мы точно знаем, что делать», рассказывает The Moscow Times.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
