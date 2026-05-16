Так совпало, что в тот день, когда президент проводил консультации по "временному" правительству, свой предвыборный конгресс проводила, согласно рейтингам, самая популярная в стране партия - "Латвия на первом месте". Ее лидер и кандидат в премьеры Айнарс Шлесерс еще накануне заявил, что цель партии "Латвия на первом месте" не участвовать в создании временного правительства до выборов - на несколько месяцев, а победить на выборах 3-го октября и тогда уже формировать стабильное правительство.

"Пора менять власть в стране! Нужна революция - мирная, в рамках закона, разумеется", - подчеркнул Айнарс Шлесерс.

Несколько важных тезисов кандидата в премьеры Айнара Шлесерса:

"У меня есть четкий план действий, чтобы поднять экономику, привлечь инвесторов, создать новые рабочие места" Снижение налогов при уменьшении контроля приведет к нужному эффекту: поступления в бюджет увеличатся! Подоходный налог с населения, подоходный налог с предприятия и налог на прирост капитала должен составлять всего 10 процентов Нам нужно сплоченное общество, поэтому мы не делим людей по родному языку - все граждане Латвии равны и вправе развивать свои язык и культуру. Госязык при этом один - латышский.

Айнарс Шлесерс представил и свое правительство, назвав кандидатов на министерские посты. При этом, чтобы показать у партии большая скамейка запасных, на пост главы минблага были выдвинуты аж три кандидата - Рамона Петравича, Андрей Клементьев и Айнарс Баштикс. На пост главы объединенного министерства обороны и внутренних дел выдвинут депутат Сейма, полковник-лейтенант полиции в отставке Эдмундс Зивтиньш. А министром сообщений Шлесерс хочет видеть бывшего шефа Рижского свободного порта Леонида Логинова. Минюст мог бы возглавить доктор права Ринголдс Балодис, а минобраз - депутат Сейма Илзе Стобова...