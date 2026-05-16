Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это будет революция! В рамках закона» 2 1432

Политика
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Айнарс Шлесерс и рекламные плакаты

Айнарс Шлесерс и рекламные плакаты

Айнарс Шлесерс провел предвыборный съезд партии "Латвия на первом месте".

Так совпало, что в тот день, когда президент проводил консультации по "временному" правительству, свой предвыборный конгресс проводила, согласно рейтингам, самая популярная в стране партия - "Латвия на первом месте". Ее лидер и кандидат в премьеры Айнарс Шлесерс еще накануне заявил, что цель партии "Латвия на первом месте" не участвовать в создании временного правительства до выборов - на несколько месяцев, а победить на выборах 3-го октября и тогда уже формировать стабильное правительство.

"Пора менять власть в стране! Нужна революция - мирная, в рамках закона, разумеется", - подчеркнул Айнарс Шлесерс.

Несколько важных тезисов кандидата в премьеры Айнара Шлесерса:

  1. "У меня есть четкий план действий, чтобы поднять экономику, привлечь инвесторов, создать новые рабочие места"

  2. Снижение налогов при уменьшении контроля приведет к нужному эффекту: поступления в бюджет увеличатся! Подоходный налог с населения, подоходный налог с предприятия и налог на прирост капитала должен составлять всего 10 процентов

  3. Нам нужно сплоченное общество, поэтому мы не делим людей по родному языку - все граждане Латвии равны и вправе развивать свои язык и культуру. Госязык при этом один - латышский.

Айнарс Шлесерс представил и свое правительство, назвав кандидатов на министерские посты. При этом, чтобы показать у партии большая скамейка запасных, на пост главы минблага были выдвинуты аж три кандидата - Рамона Петравича, Андрей Клементьев и Айнарс Баштикс. На пост главы объединенного министерства обороны и внутренних дел выдвинут депутат Сейма, полковник-лейтенант полиции в отставке Эдмундс Зивтиньш. А министром сообщений Шлесерс хочет видеть бывшего шефа Рижского свободного порта Леонида Логинова. Минюст мог бы возглавить доктор права Ринголдс Балодис, а минобраз - депутат Сейма Илзе Стобова...

×
Читайте нас также:
#выборы #налоги #Латвия #общество #революция #правительство #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Депутат Сейма Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Изображение к статье: Президент Ринкевич подписывает распоряжение о выдвижении Андриса Кулбергса на пост премьер-министра ЛР.
Изображение к статье: Депутат Сейма Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Улитка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика
В мире
Изображение к статье: Лондон под усиленной охраной: тысячи ультраправых и пропалестинских активистов вышли на улицы
В мире
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео