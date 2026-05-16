Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда и в каком порядке у ребенка режутся зубы? 0 74

Люблю!
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда и в каком порядке у ребенка режутся зубы?

Появление зубов у ребенка вызывает много вопросов у родителей. Во сколько месяцев они должны появиться? В каком порядке лезут зубы? Рассмотрим схему прорезывания, чтобы знать, нет ли у крохи отклонений.

 

В каком порядке у ребенка режутся зубы?

Первыми появляются резцы. У большинства детей это происходит в возрасте около полугода. Однако все груднички индивидуальны, и возможны отклонения. Первые зубки могут вылезать в период с 4 до 7 месяцев. Схема прорезывания следующая:

* Нижние центральные резцы. Прорезываются в возрасте от 6 до 10 месяцев.

* Верхние центральные резцы. Появляются в возрасте 8-12 месяцев.

* Верхние боковые резцы. Прорезываются в 9-13 месяцев.

* Нижние боковые резцы. Прорезываются в 10-16 месяцев.

* Верхние клыки. Прорезываются в 16-22 месяцев.

* Нижние клыки. Появляются в 17-23 месяцев.

* Первые верхние большие коренные зубы. Появляются в 13-19 месяцев.

* Первые нижние большие коренные зубы. Прорезываются в 14-18 месяцев.

* Вторые нижние большие коренные зубы. Появляются в 23-31 месяцев.

* Вторые верхние большие коренные зубы. Прорезываются в 25-33 месяцев.

Всего у ребенка до 3-х лет должно появиться 20 молочных зубов. Они не всегда могут прорезываться по заданной схеме. То, в каком порядке режутся зубы, зависит от индивидуальных особенностей ребенка.

Что делать при отклонении от схемы прорезывания?

Часто происходит задержка или раннее прорезывание зубов, например, в 4 месяца.

Если резцы вылезли на несколько месяцев позже, то волноваться не стоит. На это может повлиять питание, наследственность или сезон рождения младенца. Если в год у ребенка не появилось ни одного зуба или они начали прорезываться в двухмесячном возрасте, то нужно обратиться к стоматологу и эндокринологу. В таком случае возможно нарушение обмена веществ, эндокринные или костные заболевания.

Также нужно обращать внимание на порядок прорезывания, а не только на сроки.

Молочные зубы у ребенка не должны выпадать до 6 лет. С этого возраста начинают вылезать постоянные. Если зубы стали выпадать раньше, нужно обратиться к стоматологу. Это может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме.

Молочные зубы у ребенка прорезываются по определенной схеме. В норме это происходит в полугодовалом возрасте. Сначала появляются резцы, премоляры, затем клыки и моляры. Возможно отклонение от схемы прорезывания, которое не всегда является патологией.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собака.
Изображение к статье: Щавельный суп.
Изображение к статье: Собака джек-рассел-терьер: интересные факты и описание породы
Изображение к статье: Болят почки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика
В мире
Изображение к статье: Лондон под усиленной охраной: тысячи ультраправых и пропалестинских активистов вышли на улицы
В мире
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео