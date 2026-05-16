Не все об этом знают, но существуют «бессмертные» клетки, которые пережили породившего их человека на несколько десятилетий и продолжают жить и делиться в лабораториях по всему миру. Их общая биомасса многократно превысила массу тела их хозяйки — американки Генриетты Лакс, умершей в 1951 году.

Благодаря этим клеткам удалось создать вакцину от полиомиелита. Их отправляли в космос, на них испытывали лекарства от рака и СПИДа. С биологической точки зрения, клетки HeLa (так их называют) давно превратились в отдельный вид, и учёные обсуждают, не внести ли его в официальную классификацию организмов.

Рассказываем удивительную историю о том, как ничем не примечательная домохозяйка дала начало новой форме жизни. И в некотором смысле стала первым бессмертным человеком на Земле.

А наука не спросила

В начале 1951 года 31-летняя афроамериканка Генриетта Лакс из Вирджинии, мать пятерых детей, обратилась в больницу Джонса Хопкинса с жалобами на боли внизу живота. Эта клиника была одним из немногих медицинских учреждений, принимавших темнокожих пациентов из бедных районов.

Диагноз оказался безжалостным: агрессивный рак шейки матки. Во время обследования врач удалил образцы опухолевой ткани Генриетты и, в соответствии с практикой того времени, не поставил её в известность о дальнейшей судьбе биоматериала. То есть не спросил согласия на то, чтобы как-то использовать изъятые из организма ткани. Тогда этого и не требовалось.

Биологические образцы Генриетты Лакс попали в лабораторию доктора Джорджа Гея. Он уже несколько лет искал способ вырастить человеческие клетки вне организма, в чашке Петри, но все эти попытки заканчивались провалом. Клетки старели и погибали через несколько дней.

Но клетки Генриетты повели себя иначе. Они не просто выжили — они начали делиться с ошеломляющей скоростью, удваивая свою популяцию каждые 24 часа. Так возникла клеточная линия HeLa — первые в истории медицины клетки человека, которые не умирают никогда. Им не нужен организм-хозяин, им нужны только питательная среда и пространство для жизни.

Термин HeLa — это акроним, слово, сложенное из первых букв имени и фамилии Генриетты Лакс (Henrietta Lacks). Сама пациентка умерла 4 октября 1951 года, через восемь месяцев после постановки диагноза.

Она так и не узнала, что её клетки положили начало новой эре в медицинской науке.

Почему её клетки не умирают?

Нормальные клетки человека запрограммированы на старение и смерть. На концах хромосом есть защитные «колпачки» — теломеры. При каждом делении они укорачиваются, и через 50-56 циклов клетка человека перестаёт размножаться и погибает — это называют пределом Хейфлика.

Видимо, в раковых клетках Генриетты Лакс произошёл системный сбой. Мутация активировала фермент теломеразу, который достраивает теломеры после каждого деления, не позволяя хромосомам изнашиваться. Таким образом, механизм старения клеток был выключен. Они способны делиться бесконечно, что и происходит. Общая биомасса всех клеток HeLa, выращенных в лабораториях по всему миру, уже в десятки раз превысила массу тела самой Генриетты при её жизни.

Исследования на клеточной культуре HeLa помогли учёным понять механизм работы теломеразы, за что в 2009 году была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине. Вообще, количество научных публикаций, ссылающихся на использование этих клеток, превысило 110 тысяч. Сложно найти область биомедицины, где не были бы задействованы HeLa. Вот лишь ключевые исследования.

В 1950-е была одержана победа над полиомиелитом. Для тестирования вакцины американский вирусолог Джонас Солк использовал клеточную линию HeLa, на которой выращивал вирус в нужных количествах.

В 1960 году клетки HeLa отправились в космос на советском спутнике, а затем и в первых пилотируемых полётах американских астронавтов. На них изучали, как невесомость и радиация влияют на развитие тканей.

В 1980-е немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен использовал «бессмертные» клетки, чтобы доказать гипотезу: вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки. И за эту научную работу, которая позволила создать вакцину против рака, также была присуждена Нобелевская премия.

Наконец, в конце 1980-х учёные обнаружили, что культуру HeLa нелегко заразить ВИЧ. Это помогло понять механизм проникновения вируса иммунодефицита в клетку.

Неудобная правда: это уже не человек

Биологи считают, что формально клетки HeLa уже не являются клетками человека, то есть не относятся к организму вида Homo sapiens. В них не 46 хромосом, как у всех здоровых людей, а гораздо больше — от 76 до 80.

Геном этих клеток настолько перетасован мутациями, что в 1991 году учёные предложили считать их отдельным биологическим видом — Helacyton gartleri. Можно сказать, что это организм, зародившийся из человека, прошедший определённую эволюцию и теперь живущий по законам простейших. Причём достаточной агрессивный: в лабораториях клетки HeLa иногда попадают в другие клеточные культуры и начинают теснить их, словно сорняки в огороде.

Любопытный и по большей части философский вопрос: обрела ли Генриетта Лакс бессмертие в этих клетках, которые в наши дни живут в биореакторах и чашках Петри по всему миру? В 2021 году наследники этой женщины подали иск против компании, которая торговала клетками Генриетты без согласия её семьи. Адвокат выразил суть претензии одной фразой: «Клетки HeLa не просто были получены от Генриетты Лакс — эти клетки и есть Генриетта Лакс». В итоге было достигнуто мировое соглашение.

Генриетта была похоронена в 1951 году в безымянной могиле, без надгробия — у семьи не было на него средств. Родственники даже успели позабыть, где именно находится место захоронения. Лишь в 2010 году на этом кладбище в штате Вирджиния был поставлен памятник. Он сделан в виде книги, где, помимо имени и дат жизни, выгравирована эпитафия, написанная членами семьи.

А также есть слова о её бессмертных клетках: «Они будут жить вечно, и с их помощью человечество познает тайны бытия, чтобы справиться с болезнями и выиграть время».