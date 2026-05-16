Сборная Латвии со счетом 2:4 уступила команде Швейцарии в первом матче Чемпионата мира по хоккею.

Два засчитанных гола забил Рудольф Балцерс.

Еще один гол в ворота швейцарцев забил Сандис Вилманис, но этот гол не был засчитан – после судейского просмотра был констатирован неправильный вход в зону.

Кристер Гудлевскис отразил почти пять десятков бросков в свои ворота (при том, что в среднем на чемпионатах мира по воротам бросают по тридцать раз). Впрочем, этого оказалось недостаточно.

Гудлевскис заслуженно был признан лучшим игроком в составе латвийской команды.

Следующая игра сборной Латвии уже завтра, в воскресенье, в 21:10 - со сборной Германии.