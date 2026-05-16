Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Несмотря на подвиги Гудлевскиса сборная Латвии проиграла Швейцарии 2 109

Спорт
Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Сборная Латвии со счетом 2:4 уступила команде Швейцарии в первом матче Чемпионата мира по хоккею.

Два засчитанных гола забил Рудольф Балцерс.

Еще один гол в ворота швейцарцев забил Сандис Вилманис, но этот гол не был засчитан – после судейского просмотра был констатирован неправильный вход в зону.

Кристер Гудлевскис отразил почти пять десятков бросков в свои ворота (при том, что в среднем на чемпионатах мира по воротам бросают по тридцать раз). Впрочем, этого оказалось недостаточно.

Гудлевскис заслуженно был признан лучшим игроком в составе латвийской команды.

Следующая игра сборной Латвии уже завтра, в воскресенье, в 21:10 - со сборной Германии.

×
Читайте нас также:
#хоккей #Латвия #спорт #чемпионат мира #Швейцария
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: сборная Латвии по хоккею
Изображение к статье: МетЛайф: FIFA 2026 и звезды
Изображение к статье: Молодой хоккеист Албертс Шмитс
Изображение к статье: Первая ракетка Латвии Алена Остапенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика
В мире
Изображение к статье: Лондон под усиленной охраной: тысячи ультраправых и пропалестинских активистов вышли на улицы
В мире
Изображение к статье: США готовят новый удар по Ирану: NYT раскрыла возможный план операции
В мире
Изображение к статье: Баклушников день
Наша Латвия
Изображение к статье: Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза
В мире
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Андрис Кулбергс
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео