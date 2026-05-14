Чемпионат мира 2026 года начнется менее чем через месяц, однако у FIFA еще остается ряд организационных решений, которые пока не приняты. Одно из самых обсуждаемых изменений касается предматчевых церемоний.

По сообщениям источников, руководящий орган мирового футбола откажется от выхода игроков в стиле НБА, который впервые тестировался во время Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, сообщает World Soccer Talk.

Обычно игроки обеих команд выходят из туннеля вместе, сопровождаемые судейской бригадой и маскотам. Этот классический формат FIFA временно отменяла во время тестов на Клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира, проходивший в США, стал испытательной площадкой для нескольких нововведений, включая так называемые «выходы в стиле НБА».

В этом формате каждого игрока представляли индивидуально: он выходил из туннеля на поле, пока диктор объявлял его имя по стадиону, вместо традиционного появления всей команды одновременно.

Однако, по данным источников, FIFA решила отказаться от полного внедрения такого формата на чемпионате мира 2026 года. При этом организация продолжает изучать альтернативные способы представления игроков, стремясь сохранить баланс между зрелищностью и традиционной структурой предматчевых церемоний.

Хотя идея вызвала ранее большой интерес у зрителей, чиновники, как сообщается, сочли ее непрактичной для чемпионата мира, в котором запланировано рекордное количество - 104 матча по ходу турнира.

FIFA рассматривает возможность новых вариантов выхода команд, которые позволят выделять футболистов, но не будут полностью копировать формат НБА и не приведут к задержкам перед началом матчей.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.