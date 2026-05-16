Фицо назвал Макрона единственным возможным лидером Евросоюза 0 76

Дата публикации: 16.05.2026
BB.LV
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил изменить руководство Евросоюза, выступив за передачу полномочий президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Мы нуждаемся в сильных лидерах. Если вы меня спросите, кто бы им мог быть в данный момент, то отвечу, что единственным, кто мог бы принять на себя эту роль в ЕС, является, как понимаю, французский президент Макрон», — сообщил Фицо на встрече со студентами. Видеозапись выступления была опубликована в социальных сетях.

«ЕС должен пройти через большие перемены... чтобы Европа выжила, а иначе нам грозит то, что происходит в НАТО. НАТО находится в абсолютно расстроенном состоянии. Мы должны предположить, что эта система безопасности развалится и мы будем должны искать какую-то иную», — подчеркнул глава правительства.

Автор - Светлана Тихомирова
