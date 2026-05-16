США и Израиль усилили подготовку к возможному возобновлению военной операции против Ирана уже на следующей неделе. По данным The New York Times, Пентагон рассматривает сразу несколько сценариев — от масштабных бомбардировок до отправки спецназа на иранские ядерные объекты.

США и Израиль в настоящий момент ведут интенсивную подготовку к возможному возобновлению военной операции против Ирана уже на следующей неделе, сообщила вечером в пятницу, 15 мая, газета The New York Times (NYT)со ссылкой на осведомленные источники на Ближнем Востоке.

"Пентагон готовится к возможности возобновления в ближайшие дни операции "Эпическая ярость", которая была приостановлена после того, как президент (США Дональд Трамп. - Ред.) объявил о прекращении огня в прошлом месяце, пусть даже под новым названием", - говорится в статье.

По данным источников, среди рассматриваемых вариантов действий - отправка в Иран американских войск специального назначения для поиска спрятанных под землей ядерных материалов - в частности, на объекте в Исфахане. "Около 5000 морских пехотинцев и примерно 2000 десантников элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии находятся в регионе в ожидании инструкций", - пишет NYT.

На брифинге в Пентагоне 5 мая председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что более 50 000 военнослужащих, два авианосца, более десятка эсминцев ВМС и множество боевых самолетов "остаются готовыми возобновить крупные боевые действия" против Ирана, если будет отдан соответствующий приказ.

NYT: США рассматривают варианты захвата острова Харк и "более агрессивные бомбардировки"

Подразделения войск США также могут быть использованы для захвата острова Харк - главного нефтяного хаба Ирана. "Хотя для его удержания потребуется больше сухопутных войск", - отметили официальные лица в комментарии NYT. При этом военные признали, что этот вариант сопряжен с большим риском потерь.

Другим вариантом развития событий на случай того, если глава Белого дома решит выйти из "переговорного тупика" с Тегераном, являются "более агрессивные бомбардировки" иранских военных и инфраструктурных объектов, заявили источники газеты в американской администрации.

Ранее на этой неделе The New York Times сообщала, что Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных баз, расположенных вдоль Ормузского пролива, которые могут представлять угрозу для американских военных кораблей и нефтяных танкеров.

Иран подтвердил переговоры с Россией о передаче ей урана

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил накануне, что Тегеран вел с Москвой предварительные консультации о возможной передаче российской стороне запасов обогащенного урана. По его словам, Иран высоко оценил готовность России к сотрудничеству, но окончательно этот вопрос будет решаться лишь на более поздней стадии переговоров с США об иранской ядерной программе, передает арабский телеканал Al Jazeera.

О готовности Москвы принять иранский уран президент РФ Владимир Путин заявил еще 9 мая. Россия уже прибегала к подобной схеме в рамках ядерной сделки 2015 года, из которой администрация Дональда Трампа в первый срок его президентского правления вышла в одностороннем порядке.

Между тем иранское агентство Tasnim, аффилированное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), назвало ложными появившиеся в западной прессе сведения о том, что Тегеран уже принципиально согласился на вывоз урана. Американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники, сообщала о готовности Ирана передать часть запасов третьей стране при условии их возврата в случае провала переговоров с США.

Американские условия Тегерану по урану

Ранее Вашингтон передал Тегерану развернутый план урегулирования из 14 пунктов, в их числе значились полный отказ Ирана от ядерного оружия, заморозка обогащения урана на 12 лет и передача порядка 440 кг урана с уровнем обогащения 60 процентов. Взамен США готовы поэтапно снимать санкции и разблокировать иранские активы. Трамп назвал ответ Ирана на эти условия "совершенно неприемлемым".

По мнению редакции, ситуация вокруг Ирана вновь стремительно приближается к опасной черте. На фоне провала переговоров и роста военной активности США риск нового масштабного конфликта на Ближнем Востоке становится все более реальным. При этом последствия возможной эскалации могут затронуть не только регион, но и мировой энергетический рынок, международную безопасность и отношения крупнейших держав.