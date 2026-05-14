Сборная Латвии по хоккею перед чемпионатом мира занимает девятое место в «силовом рейтинге» IIHF 0 118

Спорт
Дата публикации: 14.05.2026
LETA
Изображение к статье: сборная Латвии по хоккею

Мужская сборная Латвии по хоккею перед предстоящим чемпионатом мира заняла девятое место в «силовом рейтинге» Международной федерации хоккея (IIHF).

«Силовой рейтинг» — это созданный организаторами турнира шуточный топ для развлечения хоккейных болельщиков, и места команд в нём могут не соответствовать их реальным позициям в настоящем рейтинге.

Сборная Латвии расположилась на девятом месте с лозунгом: “Baltic Ballers are back” («Балтийские бомбардиры вернулись»).

Первое место в рейтинге IIHF отдали сборной Канады. Далее следуют Швейцария, Финляндия, Швеция, США, Чехия, Германия, Словакия, Латвия и Дания, замыкающая первую десятку. Последние две позиции занимают сборные Великобритании и Италии.

#хоккей #Латвия #спорт #чемпионат мира #рейтинг
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
