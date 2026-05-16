Крепитесь, товарищи, у экспертов для вас плохие новости: эту снежную зиму пережили все ползучие, кровососущие и слизнеобразные гады, о существовании которых многие дачники и любители прогулок на природе предпочли бы забыть. Казалось бы, зимние морозы должны были изрядно потрепать ряды этой братии, а резкое апрельское похолодание - добавить. Ан-нет. Специалисты предупреждают, что этим летом в Латвии придется столкнуться с многими вредителями.

Испанские слизни

Зима выдалась хоть и долгая, но относительно мягкая - отличные условия для зимовки яиц испанских слизней. Так что этой весной в Латвии их будет много, - предрекает биолог Дмитрий Сафонов. - Взрослые особи живут одно лето и в холода погибают. Но к этому времени они уже успевают оставить потомство – спрятать свои яйца в компостные кучи или опавшую листву. Слизень за одну кладку может оставить до 100 яиц, а за сезон – и до 500. Причем для этого ему не нужна пара, потому что они гермафродиты.

На огороде слизни поедают все самое вкусное: не только листья, но и клубни картофеля, редис, капусту, свеклу и так далее. Как с ним бороться? Дачникам специалист советует в конце октября или начале ноября, когда уже немного подморозит, перекапывать землю на участке – это даст шанс уничтожить кладки, которые порой обычно залегают на глубине до 10 см.

Сейчас же «воевать» придется «дедовскими» способами: пестицидами, запаховыми ловушками (выкопать ямку с пивом, например) или золой (проползая по ней, моллюск теряет слизь и погибает).

Брать «испанцев» в руки без защиты не рекомендуют: сами по себе они не ядовиты, но их слизь «цепляет» на себя разных паразитов. Не помоете руки сразу – есть риск заболеть чем-нибудь неприятным.

Бабочка-американка

«Понаехавшей» также можно назвать американскую белую бабочку. Сегодня это один из самых опасных вредителей плодовых деревьев:

Опасность представляют гусеницы: за пару недель они способны буквально уничтожить целые деревья. При этом питаются они более чем 200 видами растений – яблонями, вишнями, сливами, грушами и другими, - рассказывает Дмитрий Сафонов. – Естественных врагов у них, опять же нет, потому что гусеницы покрыты длинными густыми волосками, очень похожими на шерсть. Наши птицы их не едят.

Бабочка очень плодовита: одна кладка содержит до 300 яиц, а за сезон может вырасти 2 поколения бабочек. Чтобы предотвратить их появление, нужно убирать опавшие листья, особенно возле деревьев, и очищать их стволы от старой коры – именно там частенько прячутся куколки.

Увидели на дереве паутинное гнездо – это первый признак того, что у вас незваные гости. Пораженную часть обязательно надо срезать и сжечь. В борьбе с этим вредителем используют также бактериальные препараты, а в качестве тяжелой артиллерии при массовом поражении деревьев – ядреную химию.

Передышки от нашествия американской белой бабочки в этом сезоне, к сожалению, не будет, - констатирует биолог. – Массово летать она начинает, как правило, уже в конце мая.

Клещи-мутанты

Отлично перезимовали в этом году и клещи: под толстым слоем снега им было тепло и уютно. Их много уже сейчас, но пик численности этих кровососов придется на конец мая и июнь.

В наших краях можно встретить два вида клещей – обычные для нашего климата собачьи и «чужестранцы» - хиолома, которые от местных отличаются полосатым окрасом лапок и большим размером. В сытом виде их раздувает до 25-30 миллиметров, тогда как местные в 2-3 раза меньше. В народе «пришельцев» прозвали «клещами-мутантами».

Родина хиоломы – степи Африки. В наших краях они «залетают» случайно в оперении ласточек и стрижей, - объясняет биолог Сафонов. – Но такие случаи единичны и чаще встречаются во время жаркого лета. Устойчивую популяцию хиоломы в Латвии пока создать не могут – у нас им слишком холодно.

«Наши» клещи пусть и привычнее глазу, на деле же более опасны, потому что переносят болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) и клещевой энцефалит. Причем обработка парков в последнее время – не панацея.

Статистика показывает то, что около 14% всех нападений клещей происходит именно в городских парках и скверах, - констатирует специалист. – Со временем у клещей вырабатывается устойчивость к специальным средствам, которые массово используются при обработке парков. Более того, выжившие становятся более умными - избегают обработанных участков, и более агрессивными.

Так что даже в городе после любой прогулки одежду и себя-любимого надо тщательно осматривать. А для выездов на природу запастись «пшикалками» и подходящей одеждой - штаны, которые заправляются в носки и/или высокие ботинки, верх с длинным рукавом. Осматривать себя после каждой прогулки на природе – чаще всего клещи присасываются под волосы, в подмышечную и паховую зоны.