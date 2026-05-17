Аллу Пугачеву и Максима Галкина вновь заметили вместе на Кипре. Во время прогулки по Лимасолу супруги неспешно шли по улице, держась за руки, а попавшее в Сеть видео сразу вызвало обсуждение среди поклонников артистки.

77-летнюю Аллу Пугачеву запечатлели во время променада с супругом в Лимасоле. Видео опубликовали в фан-аккаунте Примадонны в соцсети. Съемку вели из-за столика местного кафе, и сама звезда едва ли подозревала, что попала в объектив. Впрочем, Алла Борисовна давно привыкла, что на каждом углу на Кипре ее подстерегают поклонники и хейтеры, вооружившись смартфонами. Звезду такой величины многие мечтают поймать в непринужденной обстановке.

Пользователи обратили внимание, что Пугачева идет очень осторожно, опираясь на мужа. О проблемах певицы с ногами сообщалось и ранее. В последние месяцы артистку нередко видели с тростью, а теперь во время прогулки ее поддерживал супруг, недавно вернувшийся с гастрольного тура. Сейчас юморист активно выступает в преддверии своего 50-летнего юбилея.

По мнению поклонников, новые кадры лишь подтвердили, что Максим Галкин продолжает бережно заботиться об Алле Пугачевой. Несмотря на слухи и постоянное внимание публики, звездная пара по-прежнему выглядит сплоченной и проводит время вместе вдали от сцены и светских мероприятий.